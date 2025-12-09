۴ کبدی کار سیستان و بلوچستان به اردوی تیم ملی دعوت شدند

ادهم کرد زابلی مدیرکل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر از اعلام اسامی بازیکنان دعوت شده به اولین مرحله اردوی تیم ملی کبدی ساحلی از سوی فدراسیون خبر داد.
وی گفت: مسلم راشکی، امیر مهدی قدرتی، سلیمان سعادت از بازیکنان کبدی دعوت شده از سیستان و بلوچستان هستند.
وی افزود: همچنین مربی سلیمان پهلوان نیز از سیستان و بلوچستان حضور دارد.
کرد زابلی در پایان گفت: اولین مرحله اردوی تیم ملی کبدی ساحلی اعزامی به ششمین دوره بازیهای آسیایی سانیا ۲۰۲۶ از ۲۱ الی ۲۹ آذرماه در مجموعه ورزشی بعثت تهران برگزار میشود.
