  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۸:۴۴

۴ کبدی کار سیستان و بلوچستان به اردوی تیم ملی دعوت شدند

۴ کبدی کار سیستان و بلوچستان به اردوی تیم ملی دعوت شدند

زاهدان - ۴ کبدی کار از استان سیستان و بلوچستان به اولین مرحله اردوی تیم ملی کبدی ساحلی از سوی فدراسیون کبدی دعوت شدند.

ادهم کرد زابلی مدیرکل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر از اعلام اسامی بازیکنان دعوت شده به اولین مرحله اردوی تیم ملی کبدی ساحلی از سوی فدراسیون خبر داد.

وی گفت: مسلم راشکی، امیر مهدی قدرتی، سلیمان سعادت از بازیکنان کبدی دعوت شده از سیستان و بلوچستان هستند.

۴ کبدی کار سیستان و بلوچستان به اردوی تیم ملی دعوت شدند

وی افزود: همچنین مربی سلیمان پهلوان نیز از سیستان و بلوچستان حضور دارد.

کرد زابلی در پایان گفت: اولین مرحله اردوی تیم ملی کبدی ساحلی اعزامی به ششمین دوره بازی‌های آسیایی سانیا ۲۰۲۶ از ۲۱ الی ۲۹ آذرماه در مجموعه ورزشی بعثت تهران برگزار می‌شود.

کد خبر 6682723

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها