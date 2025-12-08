https://mehrnews.com/x39Pd9 ۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۳۳ کد خبر 6682480 استانها کردستان استانها کردستان ۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۳۳ تردد در جاده مریوان- سقز فقط با زنجیر چرخ امکانپذیر است مریوان- تردد در جاده مریوان-سقز به دلیل بارش برف و کولاک فقط با زنجیر چرخ امکان پذیر است. دریافت 4 MB کد خبر 6682480 کپی شد مطالب مرتبط مسدود شدن مسیر پاوه به مریوان بر اثر برف و کاهش شدید دید بارش برف در بخش سارال از توابع دیواندره آمادهباش کامل راهداری کرمانشاه همزمان با ورود سامانه بارشی به استان آماده باش آذربایجان غربی در پی بارش برف؛ جاده ها مه آلو و لغزنده هستند اطلاعیه راهداری آذربایجان غربی درباره وضعیت جوی و ترافیکی برچسبها کردستان شهرستان سقز برف و کولاک مریوان
نظر شما