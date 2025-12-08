  1. استانها
تردد در جاده مریوان- سقز فقط با زنجیر چرخ امکانپذیر است

تردد در جاده مریوان- سقز فقط با زنجیر چرخ امکانپذیر است

مریوان- تردد در جاده مریوان-سقز به دلیل بارش برف و کولاک فقط با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

