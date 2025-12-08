https://mehrnews.com/x39Pdj ۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۶ کد خبر 6682487 استانها کردستان استانها کردستان ۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۶ بارش برف در بخش سارال از توابع دیواندره دیواندره- بارش برف بخش سارال از توابع شهرستان دیواندره را سفیدپوش کرد. دریافت 4 MB کد خبر 6682487 کپی شد مطالب مرتبط تردد در جاده مریوان- سقز فقط با زنجیر چرخ امکانپذیر است تصاویری از بارش برف در تکاب و سلماس آماده باش آذربایجان غربی در پی بارش برف؛ جاده ها مه آلو و لغزنده هستند اطلاعیه راهداری آذربایجان غربی درباره وضعیت جوی و ترافیکی برچسبها شهرستان دیواندره بارش برف بارندگی
