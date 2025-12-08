  1. استانها
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۶

بارش برف در بخش سارال از توابع دیواندره

بارش برف در بخش سارال از توابع دیواندره

دیواندره- بارش برف بخش سارال از توابع شهرستان دیواندره را سفیدپوش کرد.

