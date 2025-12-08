علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بارش‌های قابل توجهی که تا اواخر هفته برای استان کرمانشاه پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: تمامی نیروها و امکانات راهداری برای مواجهه با بارش‌های پیش‌رو در آماده‌باش کامل هستند.

وی با بیان اینکه ۵۷۰ نیروی راهداری در قالب ۴۷ اکیپ در سطح محورهای استان فعالیت خواهند کرد، افزود: ۴۷ راهدارخانه ثابت و سیار نیز تجهیز شده و آماده خدمات‌رسانی هستند. همچنین بیش از ۴۴ هزار تن شن و نمک در راهدارخانه‌ها دپو شده و ۴۱۰ دستگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین در آمادگی کامل قرار دارد.

سرپرست راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه با اشاره به پوشش حدود هشت هزار کیلومتر از محورهای مواصلاتی توسط نیروهای راهداری، گفت: محورهای شریانی به طول حدود ۸۹۰ کیلومتر در اولویت عملیات راهداری زمستانی قرار دارند.

وی وضعیت فعلی محورهای مواصلاتی استان را با توجه به آغاز تدریجی بارش‌ها مطلوب ارزیابی کرد و یادآور شد: تردد در تمام محورهای اصلی، فرعی و روستایی برقرار است، اما با شروع بارش‌ها برخی مسیرها لغزنده شده‌اند.

سلیمی با اشاره به مسدود بودن محور پاوه-مریوان در محدوده گردنه به دلیل برف، کولاک و کاهش دید، گفت: این مسیر تا اطلاع بعدی به‌منظور حفظ ایمنی مسافران بسته خواهد بود.

وی در پایان از رانندگان خواست از ترددهای غیرضروری در محورهای کوهستانی و برف‌گیر خودداری کنند و افزود: همراه داشتن تجهیزات زمستانی به‌ویژه زنجیرچرخ ضروری است و رانندگان پیش از سفر می‌توانند با تماس با سامانه ۱۴۱ از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند.