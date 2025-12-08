  1. استانها
آماده‌باش کامل راهداری کرمانشاه همزمان با ورود سامانه بارشی به استان

کرمانشاه- سرپرست راهداری استان اعلام کرد: با پیش‌بینی بارش‌های قابل توجه تا پایان هفته، همه نیروها و تجهیزات راهداری در آماده‌باش کامل قرار گرفتند.

علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بارش‌های قابل توجهی که تا اواخر هفته برای استان کرمانشاه پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: تمامی نیروها و امکانات راهداری برای مواجهه با بارش‌های پیش‌رو در آماده‌باش کامل هستند.

وی با بیان اینکه ۵۷۰ نیروی راهداری در قالب ۴۷ اکیپ در سطح محورهای استان فعالیت خواهند کرد، افزود: ۴۷ راهدارخانه ثابت و سیار نیز تجهیز شده و آماده خدمات‌رسانی هستند. همچنین بیش از ۴۴ هزار تن شن و نمک در راهدارخانه‌ها دپو شده و ۴۱۰ دستگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین در آمادگی کامل قرار دارد.

سرپرست راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه با اشاره به پوشش حدود هشت هزار کیلومتر از محورهای مواصلاتی توسط نیروهای راهداری، گفت: محورهای شریانی به طول حدود ۸۹۰ کیلومتر در اولویت عملیات راهداری زمستانی قرار دارند.

وی وضعیت فعلی محورهای مواصلاتی استان را با توجه به آغاز تدریجی بارش‌ها مطلوب ارزیابی کرد و یادآور شد: تردد در تمام محورهای اصلی، فرعی و روستایی برقرار است، اما با شروع بارش‌ها برخی مسیرها لغزنده شده‌اند.

سلیمی با اشاره به مسدود بودن محور پاوه-مریوان در محدوده گردنه به دلیل برف، کولاک و کاهش دید، گفت: این مسیر تا اطلاع بعدی به‌منظور حفظ ایمنی مسافران بسته خواهد بود.

وی در پایان از رانندگان خواست از ترددهای غیرضروری در محورهای کوهستانی و برف‌گیر خودداری کنند و افزود: همراه داشتن تجهیزات زمستانی به‌ویژه زنجیرچرخ ضروری است و رانندگان پیش از سفر می‌توانند با تماس با سامانه ۱۴۱ از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند.

