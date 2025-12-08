آماده باش آذربایجان غربی در پی بارش برف؛ جاده ها مه آلو و لغزنده هستند

خبرگزاری مهر- گروه استانها: با آغاز موج جدید بارشها و تشدید مهگرفتگی در محورهای ارتباطی آذربایجانغربی، ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان اعلام کرد تمامی نیروها، ماشینآلات و راهدارخانهها در آمادهباش کامل قرار گرفتهاند تا عملیات برفروبی، ایمنسازی و روانسازی تردد در مسیرهای شریانی و کوهستانی بدون وقفه انجام شود.
در حال حاضر محورهای ارومیه به سیلوانا، مهاباد به سردشت، پیرانشهر به تمرچین، ارومیه به مهاباد، خوی به چالدران و سلماس به خوی با پدیده مهگرفتگی مواجه هستند و همزمان در کلیه محورهای مواصلاتی استان نیز بارش باران جریان دارد.
ادارهکل راهداری از رانندگان خواسته است پیش از سفر، از سلامت تجهیزات زمستانی مطمئن شده و آخرین وضعیت راهها را از سامانه ۱۴۱ دریافت کنند. همچنین استفاده از زنجیرچرخ، چراغهای روشن، رعایت فاصله طولی و سرعت مطمئنه در چنین شرایطی ضروری است.
تردد در تمامی محورهای ارتباطی آذربایجان غربی در جریان است
با وجود این شرایط جوی، خوشبختانه هیچ گونه انسداد، محدودیت یا مشکل ترافیکی در محورهای استان گزارش نشده و تردد در تمامی مسیرها به صورت عادی و روان در جریان است.
با این حال، با توجه به لغزندگی سطح جادهها و کاهش میدان دید در برخی مقاطع، از رانندگان محترم درخواست میشود با نهایت دقت و احتیاط، رعایت سرعت مطمئنه، فاصله طولی مناسب، استفاده از چراغهای روشن و توجه جدی به وضعیت فنی وسیله نقلیه، بهویژه سیستم ترمز و برفپاککنها، سفر خود را ادامه دهند تا از بروز هرگونه حادثه احتمالی جلوگیری شود.
بر اساس گزارش راهدارخانهها و پایش دوربینهای نظارت تصویری، محورهای ارومیه - سیلوانا، مهاباد - سردشت، پیرانشهر - تمرچین، ارومیه - مهاباد، خوی - چالدران و سلماس - خوی در حال حاضر با مهگرفتگی مواجه هستند و بارش باران در تمامی محورهای استان ادامه دارد. با وجود این شرایط، تاکنون هیچ انسداد یا مشکل ترافیکی گزارش نشده و تردد به صورت روان در جریان است.
ادارهکل راهداری در اطلاعیهای نیز هشدار داد که چندین محور از جمله زمزیران، پلدشت --- مرگنلر، منطقه آزاد ماکو - بازرگان، برهان، بوکان - شاهیندژ، قرهتپه، شاهیندژ - میاندوآب و اشنویه - ارومیه تحت تأثیر مهگرفتگی و کاهش دید قرار دارند و رانندگان باید با سرعت مطمئنه و احتیاط کامل تردد کنند.
۳۵۸ دستگاه ماشین آلات راهداری آذربایجان غربی ساماندهی شدند
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی از آمادهباش کامل نیروهای راهداری برای اجرای طرح زمستانی خبر داد و گفت: با برنامهریزی انجامشده، تمامی ظرفیتهای انسانی و تجهیزاتی استان برای مقابله با شرایط جوی سرد و ارائه خدمات ایمن در محورهای استان بسیج شده است.
ارسلان شکری با اشاره به تجهیز ناوگان راهداری اظهار کرد: در طرح زمستانی امسال ۳۵۸ دستگاه انواع ماشینآلات تخصصی و ۴۳۷ اپراتور بهصورت شبانهروزی برای عملیات برفروبی، نمکپاشی و بازگشایی محورها سازماندهی شدهاند.
وی افزود: با توجه به گستردگی شبکه راههای استان شامل یکهزار و ۱۷۴ کیلومتر راه شریانی و ۱۱ هزار و ۲۲۴ کیلومتر راه غیرشریانی، مجموعاً ۱۲ هزار و ۳۵۹ کیلومتر راه تحت پوشش عملیات راهداری زمستانی قرار دارد. همچنین وجود ۱۸ هزار و ۸۵۴ کیلومتر راه همسنگ و ۶۵۳ کیلومتر گردنه برفگیر، اهمیت مدیریت ترافیک و ایمنسازی محورها در شرایط برفی را دوچندان کرده است.
مدیرکل راهداری با اشاره به وضعیت راهدارخانهها گفت: در استان ۶۷ راهدارخانه مرکزی و ۱۸ راهدارخانه ادارهای فعال است و ۵۱ راهدارخانه بینراهی شامل ۳۷ ثابت و ۱۴ سیار نیز برای پوشش نقاط حساس مستقر شدهاند. تعداد آشیانههای نگهداری ماشینآلات نیز به ۳۱ باب میرسد.
شکری ذخیرهسازی ۴۲ هزار تن شن و ماسه و ۲۰ هزار تن نمک را از دیگر اقدامات پیشگیرانه عنوان کرد و افزود: ۱۹ انبار مجهز نیز در نقاط مختلف استان آماده خدماترسانی است تا عملیات زمستانی بدون وقفه انجام شود.
بارشها در آذربایجان غربی از سه شنبه تشدید میشود
رئیس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی از تشدید بارشها از روز سه شنبه و چهارشنبه صبح در استان خبر داد و گفت: هم اکنون سامانه بارشی فعال بوده و در شهرهای جنوبی شاهد بارش برف و در سایر شهرها شاهد بارش باران هستیم.
مهدی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طبق آخرین تصویر ماهواره هواشناسی، سامانه بارشی هم اکنون در سطح استان فعال است، ادامه داد: با توجه به افزایش تدریجی فرارفت تاوایی مثبت آن، انتظار داریم طی فردا (سه شنبه) بر شدت بارشهای آن در سطح استان آذربایجان غربی افزوده شود.
وی ادامه داد: با ورود تاوایی مثبت، بارشها تا چهارشنبه شدت میگیرد و کولاک برف، کاهش دید و لغزندگی جادهها بهویژه در گردنههای کوهستانی دور از انتظار نیست و کاهش محسوسی دما نیز از اواخر هفته پیشبینی شده است.
رئیس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی، اظهار کرد: پیرو هشدار سطح زرد و با توجه به تشدید فعالیت سامانه بارشی وضعیت جوی استان همراه با بارش باران و برف و وزش باد شدید موقتی پیش بینی میشود.
صابری با بیان اینکه مخاطره بارش باران و برف و مه گرفتگی تا چهارشنبه در کلیه مناطق استان ادامه دارد، گفت: در اثر این مخاطره احتمال آب گرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانهها، لغزندگی و کولاک برف در جادههای مواصلاتی، مه گرفتگی و کاهش دید افقی وجود دارد.
وی یادآور شد: در این شرایط آمادگی دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران -اجتناب از تردد و اتراق در حاشیه رودخانهها و مسیلها و فعالیتهای کوهنوردی، خودداری از سفرهای غیر ضروری و احتیاط در ترددهای شهری و جادهای، پاکسازی دهانه پلها و لایروبی کانالها و آبروها، اطمینان از استحکام سازههای موقت و تابلوهای تبلیغاتی به سبب وزش باد گاهی شدید-توجه به توصیههای کارشناسان جهاد کشاورزی لازم است.
