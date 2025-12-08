به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بهداروند عصر دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به هشدارهای هواشناسی مبنی بر ورود سامانه بارشی فعال به استان اظهار کرد: تمامی نیروهای راهداری در محورهای اصلی و فرعی استان در آماده‌باش کامل قرار دارند تا در صورت بروز هرگونه شرایط جوی، خدمات لازم را بدون وقفه ارائه دهند.

وی با بیان اینکه ظرفیت عملیاتی راهداری کاملاً بسیج شده است، افزود: در حال حاضر ۳۲۰ نیروی راهدار در قالب ۳۰ گشت فعال در سطح محورهای مواصلاتی مستقر هستند و ۳۵۰ دستگاه انواع ماشین‌آلات سبک و سنگین راهداری نیز برای اجرای عملیات بازگشایی، ایمن‌سازی و رفع انسداد محورهای احتمالی آماده به‌کار است.

بهداروندی بر لزوم توجه شهروندان به هشدارهای هواشناسی و مدیریت بحران تأکید کرد و گفت: از مردم می‌خواهیم در زمان بارش شدید، از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و رانندگان پیش از آغاز سفر، حتماً از وضعیت جوی و ترافیکی مسیرها اطلاع کسب کنند.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان در پایان گفت: هم‌استانی‌ها می‌توانند برای دریافت آخرین وضعیت راه‌ها، انسدادهای احتمالی و شرایط ترافیکی، با سامانه تلفنی ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های استان تماس بگیرند.