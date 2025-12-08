خیبر برای نمایش متفاوت برابر استقلال خوزستان آماده است

به گزارش خبرنگار مهر، جلال امیدیان عصر امروز دوشنبه در نشست خبری پیش از بازی با استقلال خوزستان در آبادان درباره دیدار پیشِ‌رو مقابل استقلال خوزستان اظهار کرد: یک مسابقه بسیار مهم پیش روی ماست. استقلال خوزستان تیمی پرتلاش، سخت‌کوش و هدفمند است و می‌دانیم که دیدار سختی در انتظارمان خواهد بود.

وی با اشاره به فاصله کم بین بازی‌های اخیر افزود: با وجود فشار مسابقات اما تیم توانست تمرینات مناسبی پشت سر بگذارد، ریکاوری خوبی انجام دهد و آنالیز دقیقی از حریف داشته باشد. از این نظر آماده‌ایم که مسابقه‌ای متفاوت ارائه کنیم.

امیدیان با یادآوری دیدار قبلی خیبر گفت: از دست دادن سه امتیاز خانگی برای ما سنگین بود و این مسابقه برایمان حیاتی است تا بتوانیم جایگاه‌مان را در جدول بهبود دهیم.

مربی خیبر خرم‌آباد همچنین خطاب به هواداران لر گفت: هواداران لرتبار در سراسر کشور و حتی در آبادان همیشه پشت تیم بوده‌اند. امیدوارم فردا در ورزشگاه حضور پیدا کنند و با تشویق‌هایشان به بازیکنان روحیه بدهند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: بازیکنان نکات فنی مطرح‌شده در طول هفته را در زمین پیاده کنند و بتوانیم نتیجه مطلوب این بازی مهم را کسب کنیم.