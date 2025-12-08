  1. استانها
  2. خوزستان
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۱۴

خیبر برای نمایش متفاوت برابر استقلال خوزستان آماده است

خیبر برای نمایش متفاوت برابر استقلال خوزستان آماده است

آبادان– مربی تیم خیبر خرم‌آباد با اشاره به اهمیت دیدار فردای تیمش مقابل استقلال خوزستان گفت: این مسابقه برای خیبر از نظر جایگاهی حیاتی است و بازیکنان آماده ارائه نمایشی متفاوت هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال امیدیان عصر امروز دوشنبه در نشست خبری پیش از بازی با استقلال خوزستان در آبادان درباره دیدار پیشِ‌رو مقابل استقلال خوزستان اظهار کرد: یک مسابقه بسیار مهم پیش روی ماست. استقلال خوزستان تیمی پرتلاش، سخت‌کوش و هدفمند است و می‌دانیم که دیدار سختی در انتظارمان خواهد بود.

وی با اشاره به فاصله کم بین بازی‌های اخیر افزود: با وجود فشار مسابقات اما تیم توانست تمرینات مناسبی پشت سر بگذارد، ریکاوری خوبی انجام دهد و آنالیز دقیقی از حریف داشته باشد. از این نظر آماده‌ایم که مسابقه‌ای متفاوت ارائه کنیم.

امیدیان با یادآوری دیدار قبلی خیبر گفت: از دست دادن سه امتیاز خانگی برای ما سنگین بود و این مسابقه برایمان حیاتی است تا بتوانیم جایگاه‌مان را در جدول بهبود دهیم.

مربی خیبر خرم‌آباد همچنین خطاب به هواداران لر گفت: هواداران لرتبار در سراسر کشور و حتی در آبادان همیشه پشت تیم بوده‌اند. امیدوارم فردا در ورزشگاه حضور پیدا کنند و با تشویق‌هایشان به بازیکنان روحیه بدهند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: بازیکنان نکات فنی مطرح‌شده در طول هفته را در زمین پیاده کنند و بتوانیم نتیجه مطلوب این بازی مهم را کسب کنیم.

کد خبر 6682490

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها