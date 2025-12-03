به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی رحمتی عصر چهارشنبه در نشست خبری پیش از دیدار با شمسآذر قزوین، این مسابقه را مهمترین بازی فصل تیمش عنوان کرد و گفت: همانطور که میدانید فردا مهمترین بازی فصلمان را داریم.
وی بیان کرد: نسبت به تمام مسابقاتی که تا الان پشت سر گذاشتهایم، این بازی حساسیت فوقالعاده زیادی دارد. هم من و هم همکارانم به این موضوع کاملاً واقف هستیم و تلاش کردیم در طول هفته این حساسیت را به بازیکنان منتقل کنیم تا بدانند چه مسابقه مهمی در پیش داریم.
رحمتی با تمجید از حریف فردای تیمش تصریح کرد: با یک تیم خیلی خوب بازی داریم. شمسآذر تیمی جوان، دونده و جنگنده است که از نظر فنی نیز کیفیت بالایی دارد.
وی گفت: قطعاً بازی بسیار سختی پیشبینی میکنیم و میدانیم که مقابل چنین تیمی کار راحتی نخواهیم داشت.
سرمربی خیبر بخش مهمی از صحبتهای خود را به هواداران اختصاص داد و خطاب به آنان گفت: در ابتدای صحبتهایم میخواهم از همه هواداران عزیز و همه لرتباران درخواست کنم که فردا مثل همیشه، پرشور و با انرژی در ورزشگاه حاضر شوند و از تیمشان حمایت کنند.
رحمتی اضافه کرد: همانطور که قبلاً هم گفتهام، مهمترین نقش در پیروزیهای ما بر عهده همین هواداران است. انرژی مثبت و شور و حرارتی که در استادیوم ایجاد میکنند، همیشه باعث موفقیتهای خیبر شده است.
او افزود: از هواداران میخواهم فردا از همان ابتدای بازی با همان شور و حال همیشگی به ورزشگاه بیایند و کنار تیمشان باشند.
رحمتی در ادامه با اشاره به اهمیت کسب سه امتیاز در دیدار فردا گفت: این بازی بسیار سخت است و ما باید تمام تلاش خود را بکنیم و تمام تمرکزمان را روی کسب سه امتیاز خانگی قرار دهیم.
وی توضیح داد: من شخصاً در طول این هفته با بازیکنان به صورت تک به تک و همچنین در جلسات تیمی صحبت کردهام و تلاش کردهام حساسیت این بازی را کاملاً به آنها منتقل کنم.
سرمربی خیبر افزود: امیدوارم که بازیکنان کاملاً متوجه اهمیت مسابقه فردا شده باشند و انشاءالله تمام توان خود را به کار بگیرند تا بتوانیم این پیروزی را کسب کنیم و فردا این موقع در حضور شما، همراه با سه امتیاز ارزشمند، آن را به هواداران عزیزمان هدیه کنیم و جشن بگیریم.
در پاسخ به پرسشی درباره آمادگی ذهنی و بدنی بازیکنان برای دیدار فردا و اهمیت کسب حداکثر امتیاز برای حفظ یا ارتقای جایگاه تیم در جدول، رحمتی اظهار داشت: همانطور که پیشتر هم خدمتتان عرض کردم، ما تمام تلاشمان را در طول هفته انجام دادهایم. با آنالیزهای فنی، جلسات متعدد و صحبتهای مختلف، سعی کردیم به بازیکنان بفهمانیم که فردا یک بازی فوقالعاده مهم داریم.
وی ادامه داد: اما میخواهم از همین تریبون هم به آنها بگویم که تمام بازیهایی که از ابتدای فصل پشت سر گذاشتهایم یک طرف، و بازی فردا یک فینال واقعی و بسیار مهم برای تیم خیبر خرمآباد است.
سرمربی خیبر ادامه داد: از بازیکنانم میخواهم که تمام تلاششان را بکنند. فردا از آن بازیهایی است که یا به لطف خدا، حمایت هواداران و تلاش خود بازیکنان، میبریم، یا باید ببریم. هیچ گزینه دیگری وجود ندارد.
رحمتی در پاسخ به پرسش خبرنگار درباره وضعیت محرومیتها و مصدومیتهای تیم برای دیدار فردا گفت: برای بازی فردا خوشبختانه محرومی نداریم. در رابطه با مصدومان هم باید بگویم که یکی، دو یا سه بازیکن در بازی قبل مصدوم بودند، اما با تلاش دکترها و کادر پزشکی تیم سعی کردهایم که آنها به بازی فردا برسند و بتوانیم از آنها استفاده کنیم.
سرمربی خیبر در پاسخ به پرسش درباره برنامههای تیم برای فصل آینده اظهار داشت: در رابطه با آینده هنوز خیلی زود است که بخواهیم به برنامهریزی برای سال بعد فکر کنیم. اولویت ما تثبیت جایگاه خود در جدول است و همانطور که در ابتدای فصل قول دادهایم، هدف ما رسیدن به رتبه تکرقمی است. بعد از رسیدن به این هدف، انشاءالله میتوانیم به فصل آینده و اتفاقاتی که آن موقع رخ خواهد داد فکر کنیم.
رحمتی در پاسخ به پرسش خبرنگار درباره تاکتیک تیمی و نقش بازیکنان در صورت غیبت یکی از آنها گفت: از روز اول سعی کردیم این موضوع را جا بیندازیم که هر بازیکنی که خوب تمرین کند و بتواند تدابیر تاکتیکی مد نظر کادر فنی را در زمین پیاده کند، چه درست یا غلط بودن آن تصمیم، مطمئناً بازی خواهد کرد و به تیم کمک خواهد کرد.
او افزود: از ابتدای فصل تاکنون شاهد بودهاید که بازیکنان زیادی فرصت بازی پیدا کردهاند و اکثر نفرات تیم ما در مسابقات به میدان رفتهاند.
سرمربی خیبر ادامه داد: البته تعدادی بازیکن جوان هم هستند که هنوز فرصت بازی کامل به آنها نرسیده است، اما انشاءالله در ادامه لیگ نیز فرصت بازی خواهند داشت.
رحمتی در پاسخ به پرسش خبرنگار درباره برنامه تیمش برای مهار بازیکنان کلیدی شمسآذر اظهار داشت: بله، صددرصد برنامه داریم. در طول هفته روی نقاط قوت تیم شمسآذر کار کردهایم و بازیکنان کاملاً آمادگی ذهنی دارند.
وی توضیح داد: شمسآذر تیمی است که روی ضربات ایستگاهی و کرنر بسیار خطرناک است و نزدیک به ۸۰ تا ۸۵ درصد گلهایش از همین موقعیتها به ثمر رسیده است. وظایف بازیکنان کاملاً مشخص شده و انشاءالله با تمام تمرکز بتوانند این وظایف را در زمین پیاده کنند.
رحمتی همچنین خطاب به هواداران لرستانی گفت: همانطور که میدانید، فردا مهمترین بازی فصلمان است و مثل همیشه نیاز داریم که از همان ابتدای بازی کنار ما باشید. با شور و اشتیاق و انرژی مثبت همیشگیتان، همراهیمان کنید تا انشاءالله بعد از بازی بتوانیم شما را سربلند و خوشحال به کنار خانوادههایتان برگردانیم.
