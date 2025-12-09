  1. استانها
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۱۸

امیدیان: ۳ امتیاز مقابل استقلال خوزستان حاصل تلاش و همدلی بود

آبادان - مربی تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد پس از پیروزی تیمش مقابل استقلال خوزستان در آبادان گفت: شاگردانم با غیرت و همبستگی توانستند در یک بازی سخت به بردی ارزشمند دست یابند.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال امیدیان سه‌شنبه شب در نشست خبری پس از دیدار تیمش مقابل استقلال خوزستان در آبادان اظهار کرد: به همه هوادارانی که از خرم‌آباد خود را به آبادان رساندند و در گرمای هواداری تیم را تنها نگذاشتند، خسته‌نباشید می‌گویم. حضور و حمایت آن‌ها پشتوانه روحی بزرگی برای بازیکنان بود.

وی افزود: بازی بسیار سخت و فشرده بود. استقلال خوزستان تیمی قابل احترام و باتلاش است. در نیمه نخست نمایش بهتری داشتیم و توانستیم جریان بازی را در دست بگیریم و موقعیت‌های خطرناکی خلق کنیم. در نیمه دوم نیز می‌توانستیم در ضدحمله‌ها به گل برسیم اما خوشحالیم که نتیجه مطلوب را حفظ کردیم.

مربی تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد با ابراز رضایت از عملکرد شاگردانش عنوان کرد: خدا را شکر می‌کنیم که در یک بازی دشوار به سه امتیاز شیرین دست یافتیم. مطمئنم این برد روحیه تیم را بالا می‌برد و در مسیر پیش‌روی، برای ما بسیار ارزشمند و تعیین‌کننده خواهد بود.

