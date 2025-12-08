جعفری: ذخایر گندم در مازندران پایدار و مطمئن است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفری شامگاه دوشنبه در نشست هم‌اندیشی با مدیران کارخانجات آرد، شرکت‌های حمل و توزیع و فعالان زنجیره گندم، آرد و نان، گفت: تأمین پایدار گندم و حفظ آرامش بازار نان اولویت اصلی استان است.

جعفری در این نشست با قدردانی از حمایت‌های استاندار مازندران و مجموعه اقتصادی استان اظهار کرد: همه بخش‌ها برای ثبات صنعت آرد و نان پای کار هستند و تلاش می‌کنیم فرآیند تأمین و توزیع بدون هیچ‌گونه اختلال ادامه یابد.

وی با بیان اینکه ذخایر گندم استان در وضعیت بسیار مطمئن قرار دارد، افزود: علاوه بر موجودی قابل اتکا در سیلوهای مازندران، واردات گندم خارجی از بنادر استان و تأمین گندم کیفی از سایر استان‌ها با هدف ارتقای کیفیت آرد در حال انجام است. همچنین برنامه دیگری با همراهی استاندار مازندران و شرکت بازرگانی دولتی ایران برای تأمین گندم خارجی در حال پیگیری است.

جعفری با خطاب قرار دادن مدیران کارخانجات آرد تصریح کرد: مأموریت مشترک همه ما تأمین قوت مردم و تولید نان باکیفیت است و انتظار می‌رود کارخانجات در زمینه حفاظت از گندم تحویلی و نظارت دقیق بر ذخایر نهایت همکاری را داشته باشند.

سرپرست اداره‌کل غله مازندران همچنین از اضافه شدن یک شرکت پیمانکار جدید به مجموعه حمل و توزیع آرد استان خبر داد و گفت: این اقدام به بهبود روند حمل، نظم‌بخشی بیشتر به توزیع و پایداری آردرسانی به شهرستان‌ها کمک خواهد کرد. به هیچ عنوان نباید حتی یک روز وقفه در آردرسانی ایجاد شود.

وی با اشاره به نزدیک شدن ایام ماه مبارک رمضان و روزهای پایانی سال یادآور شد: در این دوره پرمصرف، هماهنگی و تعامل بیشتر میان بخش‌های مختلف زنجیره تأمین ضروری است تا خدمات‌رسانی به مردم با نظم و شفافیت کامل انجام شود.