ثبت موقوفه مشارکتی حضرت زهرا (س) در گرو همراهی مردم است

حجتالاسلام والمسلمین حسن امیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک سالروز ولادت حضرت زهرای مرضیه (س) و با اشاره به اینکه برنامههای پاسداشت این ولادت سراسر نور پررنگتر از سالهای گذشته برگزار میشود، اظهار کرد: باتوجه به شبههپراکنیهای اخیر افراد تاریکدل درباره آن حضرت و مظلومیت ایشان که در فضای مجازی جریان یافته، جا دارد محافل بزرگداشت ایام ولادت ایشان باشکوهتر و متفاوتتر از قبل برگزار شود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری از آمادهسازی امامزادگان و بقاع متبرکه شاخص برای برپایی جشنهای هفته زن به همت خادمان و هیئت امنا، ادامه داد: در این ایام، ۳۰ سری جهیزیه تهیه شده است و طی مراسمی در آستان مقدس امامزادگان حلیمه و حکیمه خاتون (س) شهرکرد به نوعروسان نیازمند شناسایی شده اهدا خواهد شد.
امیری با یادآوری اینکه در استان چهارمحال و بختیاری موقوفهای با نام حضرت زهرا (س) نداریم، بیان کرد: در این راستا، فرآیند ثبت موقوفه مشارکتی حضرت زهرا (س) در استان از اواخر سال ۹۸ اجرایی شد که متأسفانه با شیوع کرونا، چندان موفقیتآمیز نبود و مبالغ حاصل از فروش اوراق این وقف، از حدود ۲۰۰ میلیون تومان فراتر نرفت.
وی تکمیل و ثبت موقوفه مشارکتی حضرت زهرا (س) در استان را در گرو کمک و همراهی مردم دانست و بیان کرد: از عموم مردم خاصه بانوان فعال دینی و فرهنگی میخواهیم که نسبت به تبلیغ و اطلاعرسانی موقوفه مشارکتی حضرت زهرا (س) در این ایام اهتمام داشته باشند تا در آینده نزدیک بتوانیم اولین موقوفه حضرت را ایجاد و درآمد پایدار آن را برای برپایی برنامههای شهادت و ولادت این بانوی بزرگوار هزینه کنیم.
امیری یادآور شد: فروش اوراق سهام موقوفه آغاز شده است که موقوفه حضرت زهرا (س) بهنام سهامداران به ثبت میرسد و درآمد حاصل از آن صرف روضهها و مجالس عزاداری شهادت و نیز جشن میلاد حضرت زهرا (س)، برنامههای ترویج فرهنگ فاطمی و تمامی محافل و مجالسی خواهد شد که با نام حضرت برپا میشود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه متأسفانه در حوزه وقف برای حضرت زهرا (س) کاری صورت نگرفته است، تصریح کرد: ضرورت دارد که بهطور ویژه به موضوع حضرت پرداخته شود و از خیران و واقفان نیز درخواست داریم که در نیتهای جدید خود بهصورت ویژه به این موضوع توجه کنند تا بتوان فرهنگ فاطمی را در جامعه تقویت و به آیندگان منتقل کرد.
امیری اظهار کرد: تبلیغ و ترویج فرهنگ فاطمی، برگزاری محافل ولادت و شهادت آن حضرت، اعزام مبلغان مذهبی برای تبیین سیره فاطمی و اجرای برنامههای منتسب به حضرت زهرا (س) از محل درآمد موقوفه مشارکتی حضرت زهرا (س) امکانپذیر خواهد شد.
یادآور میشود، عموم مردم خیر و نیکاندیش استان میتوانند حداقل با پرداخت ۵۰ هزار تومان به شماره حساب اعلام شده از سوی ادارهکل اوقاف و امور خیریه استان، نام خود را در زمره واقفان ثبت و این عمل نیک را در باقیات صالحات خود ثبت کنند.
نظر شما