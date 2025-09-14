ثبت ۱۹۰۰ موقوفه در چهارمحال و بختیاری

حجتالاسلام والمسلمین حسن امیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در چهارمحال و بختیاری یک هزار و ۹۰۰ موقوفه وجود دارد که بخش عمدهای از آنها انتفاعی و تعدادی منفعتی هستند.
وی با بیان اینکه بخش عمدهای از موقوفات این استان را مساجد و حسینیهها تشکیل میدهند تصریح کرد: از چهارمحال و بختیاری یک هزار و ۵۰۰ مسجد، حسینیه و تکیه در سامانه جامع موقوفات ثبت شده است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری بیان داشت: از سال ۹۸ تا ۱۴۰۴، ۲۸۴ وقف در سامانه موقوفات ثبت شده، همچنین در این استان ۴ هزار رقبه وجود دارد که از این تعداد ۷۰۰ رقبه تجاری، ۷۵۰ رقبه کشاورزی و باغی و۳۵ رقبه بهصورت اجاره در اختیار ادارات قرار دارد.
امیری با بیان اینکه عرصه هشت مورد مرکز درمانی، ۴۱ مورد مرکز آموزشی شامل مدرسه و دانشگاه و ۲۹۲ واحد مسکونی وقفی است افزود: ۱۶۶ امامزاده و بقعه متبرکه در چهارمحال و بختیاری ثبت شده است.
وی تاکید کرد: تلاش ما بر این است که موقوفات منفعتی درآمد بیشتری داشته باشند، در همین راستا طی سالهای گذشته در حوزه شیلات ورود کرده و تولید و صادرات ماهی سفید داشتیم.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری با اشاره به ورود این اداره به بحث نیروگاههای خورشیدی در اراضی کشاورزی خشک و بدون آب یادآور شد: بزرگترین نیروگاه خورشیدی بقاع متبرکه در کشور در امامزاده حمزهعلی با ۲/۵ مگاوات تا یک ماه آینده وارد مدار میشود.
امیری اضافه کرد: بزرگترین مرکز تولید مواد شوینده نانو در استان برای اولین بار با استفاده از برکات موقوفات امسال افتتاح میشود و در سایر حوزههای تولیدی نیز ورود شده و درآمدها به حداکثر رسیده است.
وی گفت: در حوزه موقوفات تمام ظرفیتهای کشاورزی، تجاری، توریستی و… آمادگی کامل برای سرمایهگذاری داریم.
