به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین حسن امیری پیش از ظهر سهشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان چهارمحال و بختیاری با گرامیداشت سالروز میلاد پیامبر اعظم (ص) و امام صادق (ع)، هفته وحدت و نیز پاسداشت ۱۶ ربیعالاول و آغاز دهه وقف، اظهار کرد: وقف نهاد باارزش اسلام است که از زمان پیامبر (ص) رواج داشته و به جرئت میتوان گفت هیچ فردی در جامعه نیست که از برکات وقف بهرهمند نشده باشد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه در استان چهارمحال و بختیاری عمل امینانه به نیت واقف سرلوحه کار این نهاد بوده است، ادامه داد: در حال حاضر قریب به یکهزار و ۹۰۰ موقوفه و چهار هزار رقبه در استان داریم.
امیری با تصریح اینکه رویکرد اوقاف ناظر بر تولید و ایجاد درآمد پایدار موقوفات است، افزود: در این راستا در برخی موقوفههای استان دست به کارهای اقتصادی با رویکرد دانشبنیان زدیم که میتوان به کارهای اقتصادی درآمدزا همچون شیلات در فلارد، پرورش گل در دستگرد، تولید مواد شوینده در شهرکرد، احداث نیروگاه خورشیدی در بروجن و … اشاره داشت.
افزایش ۱۰۰ درصدی درآمد موقوفات چهارمحال و بختیاری
مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری با اعلام اینکه درآمد موقوفات استان در سال جاری در مقایسه با سال گذشته افزایش صد در صدی را نشان میدهد، ادامه داد: همچنین کل درآمد موقوفات استان نسبت به سال ۱۳۹۷ بالغ بر یکهزار درصد افزایش داشته است. در سال ۹۷، درآمد موقوفات امامزادگان استان ۲.۵ میلیارد تومان بود که این رقم در سال گذشته به ۳۲ میلیارد رسید.
امیری افزود: البته این افزایش درآمدها شاید هنوز نمود بیرونی نیافته است زیرا این درآمدها صرف پرداخت بدهیها میشود یعنی سرمایهگذاری در موقوفات مستلزم دریافت وام و تسهیلات بود و اکنون که به درآمدزایی رسیدند این درآمدها باید صرف پرداخت بدهیها شود.
فرآیند رفع تصرف موقوفات چهارمحال و بختیاری
وی با تأکید بر اینکه موقوفات کشور و چهارمحال و بختیاری در دوره پهلوی مورد ظلم قرار گرفت، افزود: بعد از انقلاب روند بازگشت و رفع تصرف موقوفات انجام گرفت اما هنوز هم بسیاری از موقوفات در تصرف هستند.
امیری با تصریح اینکه تا کنون ۲۰۰ هکتار از موقوفات استان چهارمحال و بختیاری از سال ۱۳۹۷ تا کنون آزادسازی شده است، ادامه داد: روند بازگشت موقوفات همچنان ادامه دارد و در این راستا پروندههای متعدد قضائی تشکیل شده است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه بیشتر موقوفات استان انتفاعی بوده لذا درآمدزا نیستند، افزود: در سایر موقوفاتی که امکان سرمایهگذاری وجود دارد در راستای تحقق شعار سال سرمایهگذاری برای تولید در موقوفات آغاز شده و چند پروژه مهم به درآمدزایی رسیده است.
امیری ادامه داد: حمایت از شرکت دانشبنیان تولید کننده مواد شوینده در موقوفه بیبیماه بی گم صمصام بختیاری در شهرکرد را داریم که با نام تجاری «بیبی» و با نیت پاسداشت این بانوی واقف آغاز شددر هفته وقف به صورت رسمی افتتاح میشود.
معرفی پروژههای درآمدزای موقوفات چهارمحال و بختیاری
مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری با یادآوری اینکه این مواد شوینده گیاهی بهعنوان اولین شوینده نانو در کشور و با هدف حمایت از دانشبنیان، در بقاع متبرکه و امامزادگان مورد استفاده قرار میگیرد و فروش و صادرات آن را نیز داریم.
امیری اظهار کرد: بزرگترین نیروگاه خورشیدی بقاع متبرکه کشور با اعتبار ۸۰۰ میلیارد ریال و تولید ۲.۵ مگاوات برق در جوار امامزاده حمزه علی (ع) بروجن در پایان مهرماه امسال به بهرهبرداری میرسد و درآمدزایی خوبی خواهد داشت که میتواند ناترازی برق منطقه را جبران کند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تصریح کرد: افتتاح کلینیک تصویربرداری و سونوگرافی موقوفه دکتر ریاحی از دیگر موقوفههای استان است که به درآمدزایی رسیده و به هماستانیها خدمترسانی میکند.
وی ارتقای مجموعه توریستی و گردشگری پل زمانخان سامان، ارتقای آبیاری زمینهای کشاورزی، افزایش سطح زیر کشت زمینهای موقوفه و … را از دیگر مصادیق نگاه اقتصادی مجموعه اوقاف و امور خیریه در راستای درآمدزایی پایدار دانست.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ۱۰۶ بقعه متبرکه در سطح استان داریم، ادامه داد: هیچ اعتبار دولتی برای بقاع متبرکه تعریف نشده است و تجهیز و مدیریت این اماکن مقدس از برکت نذورات مردمی انجام میگیرد.
امیری برخی فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و قرآنی در امامزادگان و بقاع متبرکه با محوریت مراکز افق را یادآور شد و گفت: کمک به نیازمندان با مشارکت مردم، کمک به مردم غزه، تهیه و توزیع جهیزیه، کمکهای مهر تحصیلی به دانشآموزان در امامزادگان حلیمه و حکیمه خاتون (س) از مصادیق این اقدامات است.
اشتغال بالغ بر ۲ هزار نفر در بقاع متبرکه استان
وی با بیان اینکه بیش از ۲ هزار نفر اشتغال مستقیم در بقاع متبرکه دارند، ادامه داد: این تعداد در واحدهای تجاری و مجموعههای خدماتی بقاع متبرکه و نیز موقوفات مشغول کار هستند.
امیری با بیان اینکه درآمدزا شدن موقوفات باعث ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری در منطقه و نیز ارزآوری میشود، ادامه داد: در پروژه شیلات امسال توانستیم صادرات ماهی به کشورهای عربی و روسیه داشته باشیم که برای کشور ارزآوری دارد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری در خصوص پروژههای عمرانی در دست اجرا، اظهار کرد: سرویسهای بهداشتی بقاع متبرکه خاصه امامزادگان حلیمه و حکیمه خاتون (س)، احداث خانههای عالم، نیروگاههای خورشیدی و … از جمله این پروژهها است.
۷۵ درصد موقوفات استان چهارمحال و بختیاری سنددار شدند
امیری با تصریح اینکه قریب به ۷۵ درصد موقوفات استان چهارمحال و بختیاری سنددار شدند، ادامه داد: تلاش ما این است که این رقم افزایش یابد تا کسی به مال موقوفه ادعا و تعرض نکند.
وی با ابراز تأسف از عدم آگاهی بخش عمدهای از مردم درباره احکام وقف، توضیح داد: یکی از احکام مهم وقف این است که واقف در هیچ شرایطی نمیتواند نیت وقف خود را تغییر دهد و خرید و فروش موقوفات نیز ممنوع است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان با تأکید بر اینکه اوقاف صرفاً یک دستگاه امانتدار و ناظر موقوفات است، افزود: اوقاف این وظیفه را دارد که صلاحیت متولی وقف را نظارت و ارزیابی کند تا موقوفه در جهت نیت واقف مورد استفاده قرار گیرد.
امیری در پایان گفت: در شش ماهه نخست امسال ۱۰ وقف جدید به ثبت رسید و از سال ۱۳۹۷ تا کنون نیز تعداد وقفهای جدید ثبت شده استان به ۲۸۴ مورد رسیده است که غالباً در حوزه جوانان، خیرات و مبرات، زمین و … هستند، یک مورد موقوفه قرآنی جدید نیز ابتدای امسال به ثبت رسید که اولویت و نیاز استان است.
نظر شما