به گزارش خبرنگار مهر، اسعد فرهادی شامگاه دوشنبه در دیدار با فرمانده لشکر ۲۸ پیاده، ضمن تجلیل از خدمات فرهنگی و اجتماعی ارتش، بر ضرورت معرفی گستردهتر شهدای این یگان در جریان انقلاب و دفاع مقدس و بهرهگیری از ظرفیتهای ارتش در توسعه فعالیتهای هنری استان تأکید کرد.
رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان با اشاره به نقش تأثیرگذار ارتش در تاریخ فرهنگی این خطه، بر لزوم معرفی ایثارگریهای شهدای لشکر ۲۸ پیاده در قالب برنامههای مختلف کنگره ۵۵۳۶ شهید استان تأکید کرد.
وی در این دیدار که با هدف بررسی راههای توسعه همکاریهای فرهنگی و هنری میان حوزه هنری و لشکر ۲۸ انجام شد، با اشاره به نقش ارتش در پاسداری از امنیت کشور، گفت: ارتش همواره در کنار حفاظت از مرزها، در بحرانهایی همچون سیل، زلزله و دیگر بلایای طبیعی یار و یاور مردم بوده و نقش مؤثری در خدمترسانی ایفا کرده است.
وی در ادامه با تأکید بر سهم ارتش در رشد موسیقی نواحی، اظهار داشت: بسیاری از چهرههای برجسته موسیقی کردستان و ایران اولین گامهای جدی فعالیت هنری خود را در گروههای موسیقی ارتش برداشتند.
به گفته وی، این پشتوانه تاریخی نقشی انکارناپذیر در جایگاه کنونی سنندج بهعنوان یکی از شهرهای خلاق موسیقی جهان داشته است.
پیشگامی ارتش در راهاندازی نخستین روزهای رادیو در کردستان
رئیس حوزه هنری کردستان همچنین به پیشگامی ارتش در راهاندازی نخستین روزهای رادیو در استان، فعالیت سالن سینما و دیگر برنامههای فرهنگی اشاره کرد و گفت: امروز نیز با توجه به سرمایه انسانی و زیرساختهای موجود، ارتش میتواند در کنار دیگر نهادهای فرهنگی در سنندج، سقز، مریوان و سایر شهرستانها نقشآفرینی مؤثری داشته باشد.
فرهادی سالن قدیمی سینمای شهرک مسکونی ارتش در سنندج را ظرفیتی ارزشمند برای تقویت فعالیتهای فرهنگی دانست و ابراز امیدواری کرد با تخصیص اعتبار مناسب از سوی مسئولان استان، این مکان بازسازی و احیا شود.
وی همچنین اعلام کرد: حوزه هنری آمادگی دارد در این مسیر مشارکت کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بیش از سه هزار شهید، هفت هزار جانباز و ۸۰۰ آزاده لشکر ۲۸ پیاده، گفت: تاکنون آنگونه که شایسته این مجاهدتهاست نتوانستهایم رشادتهای این عزیزان را بهطور کامل به جامعه معرفی کنیم.
فرهادی که ریاست کمیته تألیف، تدوین و نشر کنگره ۵۵۳۶ شهید استان کردستان را برعهده دارد، تصریح کرد: یکی از اولویتهای مهم این کمیته، پرداختن به سوژهها و قهرمانان لشکر ۲۸ پیاده است و در این زمینه برنامههای مشخصی در دستور کار قرار دارد.
تولید آثار پژوهشی در حوزه کنگره شهدای کردستان
به گفته رئیس حوزه هنری کردستان، نشست رونمایی از کتابهای منتشرشده، برگزاری شبهای خاطره با حضور فرماندهان و رزمندگان نامدار استان و همچنین تولید آثار مکتوب و پژوهشی در چارچوب کنگره ۵۵۳۶ شهید بخشی از همکاریهای قابل اجرا میان دو مجموعه است.
رئیس حوزه هنری کردستان همچنین اعلام کرد: ارائه تسهیلات ویژه به خانواده کارکنان لشکر ۲۸ و سربازان برای استفاده از امکانات فرهنگی حوزه هنری، ازجمله تخفیف حضور در سینما، دورههای آموزشی و تشکیل گروههای نمایشی و سرود، میتواند در دستور کار مشترک قرار گیرد.
در پایان این دیدار، فرهادی با اهدای پرتره شهید امیر سرلشکر ایرج نصرتزاد، از فرماندهان برجسته لشکر ۲۸، به امیر زردشتی، یاد و خاطره شهدای ارتش را گرامی داشت.
