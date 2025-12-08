به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم ستاد جابرآباد زردشتی شامگاه دوشنبه در دیدار با رئیس حوزه هنری کردستان با بیان اینکه «ارتش سرباز مردم و نظام است»، گفت: در ارتش جمهوری اسلامی ایران لحظه‌ای در دفاع از تمامیت ارضی و ارزش‌های انقلاب اسلامی درنگ نخواهد شد.

امیر زردشتی در این نشست با قدردانی از توجه حوزه هنری به معرفی فعالیت‌های ارتش، اظهار کرد: تمامی کارکنان ارتش به سوگند مقدس خود در صیانت از کشور، نظام و مردم وفادارند و در برابر تهدیدات دشمنان تا آخرین لحظه ایستادگی خواهند کرد.

وی افزود: ما خود را سربازان ملت و ولایت می‌دانیم و به مردم عزیز ایران اطمینان می‌دهیم که همچون دوران انقلاب و دفاع مقدس، در کنار سایر نیروها از کیان ایران اسلامی دفاع خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد حتی ذره‌ای از خاک این سرزمین مورد تعرض قرار گیرد.

فرمانده لشکر ۲۸ پیاده کردستان با اشاره به نقش برجسته رزمندگان این لشکر در دوره‌های مختلف، خاطرنشان کرد: هر زمان که مردم و کشور نیازمند حضور ارتش بوده‌اند، سربازان ما وظیفه خود دانسته‌اند در کنار آنان بایستند و این مسیر همچنان ادامه دارد.

امیر زردشتی در ادامه به ضعف اطلاع‌رسانی درباره معرفی شهدای این یگان پرداخت و اظهار داشت: تاکنون حوزه هنری تنها مجموعه فرهنگی بوده که در این زمینه همراه ارتش بوده است و امید داریم این همکاری به تولید آثار ارزشمند در حوزه ادبیات پایداری منجر شود.

وی با اشاره به نقش لشکر ۲۸ در «جنگ ۱۲ روزه»، گفت: یگان‌های این لشکر همانند سایر نیروهای مسلح در خط مقدم دفاع از مرزهای زمینی و هوایی حضور داشتند.

فرمانده لشکر ۲۸ همچنین به پنج شهید خلبان سنندجی و بیش از سه هزار شهید این لشکر اشاره کرد و افزود: معرفی این ایثارگری‌ها و برگزاری نشست‌های روایت‌گری با حضور فرماندهان و رزمندگان می‌تواند بخش کوچکی از مجاهدت‌های فرزندان دلیر کردستان را به جامعه منتقل کند.