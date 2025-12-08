پوستر چهارمین جشنواره ملی عکس فلامینگو در بهشهر رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رونمایی از پوستر چهارمین جشنواره ملی عکس فلامینگو شامگاه دوشنبه برگزار شد.

این رویداد با حمایت دستگاه‌های فرهنگی مختلفی چون اداره ارشاد، بسیج اصناف، شورای اسلامی شهر بهشهر و همراهی فعالان حوزه فرهنگ، هنر و رسانه برگزار شد.

مسعود فلاح رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بهشهر با اشاره به برگزاری جشنواره در سطح ملی، هدف آن را معرفی ظرفیت‌های ارزشمند منطقه حفاظت‌شده میانکاله به ویژه پرنده فلامینگو عنوان کرد.

وی از عکاسان، هنرمندان و رسانه‌ها برای تلاش در مسیر تولید محتوا جهت معرفی این ظرفیت‌ها و کمک به رفع آسیب‌ها قدردانی کرد.

فلاح با اشاره به پیشینه فرهنگی غنی منطقه، برگزاری جشنواره‌های متنوع در بهشهر را عاملی برای ایجاد نشاط اجتماعی و معرفی سرمایه‌های طبیعی و فرهنگی برشمرد.

سیدمحمد محمدی، دبیر چهارمین جشنواره ملی عکس فلامینگو با مرور پیشینه این رویداد اظهار داشت: جشنواره فلامینگو در سال ۱۳۹۶ با حمایت محیط زیست مازندران آغاز به کار کرد و منجر به معرفی اولین فرماندار سفیر محیط زیست کشور از بهشهر شد.

وی از برگزاری نمایشگاه‌های این جشنواره در هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی خبر داد و آن را نتیجه همکاری مجموعه‌ای از نهادها و دستگاه‌ها دانست.

محمدی همچنین از آماده‌سازی کتاب «میانکاله» به عنوان کتاب مرجع عکاسان محیط‌زیست بر پایه عکس‌های سه دوره نخست جشنواره خبر داد که به زودی منتشر خواهد شد.

وی با اشاره به روز ۲۷ دی ماه (روز میانکاله)، جشنواره فلامینگو را «زبان محیط زیست کشور» خواند.

محمد محمدی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران نیز در سخنانی با تقدیر از دغدغه فرهنگی دست‌اندرکاران، برگزاری جشنواره‌های متعدد از جمله جشنواره انار و فلامینگو در بهشهر را مثبت ارزیابی کرد و این شهرستان را به عنوان پایلوت جشنواره‌های استان معرفی کرد.

ضرورت برندسازی فرهنگی

وی بر ضرورت برندسازی و ایجاد یک «صنعت فرهنگی و زیست‌محیطی» برای رونق گردشگری و معرفی بین‌المللی شهر تأکید کرد.

این مسئول فرهنگی، هنر را تنها راه پایه‌ای کردن فرهنگ دانست و بر لزوم تعریف «پیوست فرهنگی» برای همه پروژه‌ها، از جمله اقدامات محیط‌زیستی، تأکید کرد.

وی پیشنهاد تشکیل شورای سیاست‌گذاری برای توسعه ابعاد مختلف این جشنواره را ارائه داد.

مدیرکل ارشاد مازندران در بخش دیگری از سخنان خود، بهشهر را شهرستانی تاریخی با اصالت فرهنگی بالا خواند و به ویژگی‌های منحصر به فرد موسیقی «خنیاگری» در شرق مازندران و نقش استادانی چون نظام و اسحاقی اشاره کرد.

وی با ابراز نگرانی از خطر حذف زبان‌های مادری در جهان، بر غنای زبان تبری (مازندرانی) و ضرورت حفظ آن تأکید کرد و گفت: مازندران در طول تاریخ، چه پیش و چه پس از اسلام، پیشتاز فرهنگی بوده و ما موظف به حفظ و معرفی این میراث ارزشمند هستیم.

چهارمین جشنواره ملی عکس فلامینگو با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست و معرفی ظرفیت‌های منطقه میانکاله در سطح ملی برگزار خواهد شد.