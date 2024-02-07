جشنواره عکس فلامینگو بین المللی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله مرادی شامگاه چهارشنبه در سومین جشنواره ملی عکس فلامینگو در سالن ارشاد بهشهر اظهار کرد: بهشهر، شهر متمدن با پیشینه عالی است و یکی از نقاط مهم‌محیط زیست در این شهرستان، میانکاله است که همه تلاش خود را برای حفظ محیط زیست داشته ایم.

وی افزود: حفظ محیط زیست از بستر هنر بهترین زبان برای حفاظت از محیط زیست است.

معاون آموزشی محیط زیست کشور یادآور شد: حوزه میانکاله برای من و همکارانم از اهمیت ویژه برخوردار است و مدیر کل بیشترین دغدغه را نسبت به این‌منطقه ویژه دارند.

مرادی گفت: حساسیت به میانکاله با ابزار هنر مهم است و باید با روایتگری زیبایی‌ها، تخریب و ارزش‌های میانکاله را در معرض دید قرار دهیم.

وی خاطر نشان کرد: جشنواره عکس فلامینگو از استانی به ملی ارتقا یافت و زمینه‌های بین المللی شدن جشنواره را فراهم‌می کنیم و امیدواریم سال آینده بخش بین الملل در جشنواره گنجانده شود که هزینه بخش بین الملل را بنده تقبل می‌کنم.

وی افزود: مهم است که نگاه جهانیان را از بعد محیط زیست ببینیم و باید زیبایی‌های منطقه معرفی شود.

معاون سازمان محیط زیست کشور اظهار کرد: کتاب سه دوره گذشته را هم با هزینه‌محیط زیست چاپ می‌کنیم.

مرادی گفت: کار هنری فاخر و ارزشمند در حوزه میانکاله در دستور کار هنرمندان قرار گیرد تا تولید فاخر برای همه کشور در حوزه محیط زیست باشد.

ارسال ۶۰۰ اثر به جشنواره

سید محمد محمدی دبیر سومین جشنواره ملی فلامینگو هم در سخنانی اظهار کرد: در قالب جشنواره ملی عکس فلامینگو، صدای عکاسان به جهانیان رسید و مقرر شد ۲۳ سفیر در این‌جشنواره حضور یابند که به دلیل برنامه کشوری کنسل شد.

وی افزود: توجه مسؤولان به هنر و عکس بی نظیر است که در حوزه فرصت‌ها و نقاط قوت و تهدیدات و چالش‌ها عکس‌های خوبی ارائه شد.

به گفته محمدی، ۱۴۱ عکاس با ۶۰۰ اثر از سراسر کشور در این جشنواره شرکت کردند که ۵۰ اثر به نمایش گذاشته شد.

در این جشنواره از برگزیدگان سومین جشنواره عکس فلامینگو در بهشهر تجلیل شد.