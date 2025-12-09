مسابقات فوتسال «جام مدرسه قهرمان» در شهرستان بهاباد برگزار شد

علیرضا تیموری در حاشیه برگزاری فینال مسابقات فوتسال «جام مدرسه قهرمان» در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این رقابت‌ها با هدف تقویت روحیه همکاری و توسعه فرهنگ ورزش میان دانش‌آموزان، طی دو هفته با همکاری هیأت فوتبال شهرستان برگزار شد.

وی بیان کرد: در این دوره نهایی از مسابقات، ۶ تیم از مدارس متوسطه دوم شامل شهید رفیعیان، هنرستان آزادگان و هنرستان قدس به رقابت پرداختند.

وی افزود: در دیدار فینال که در سالن ورزشی امام علی (ع) شهرستان برگزار شد، تیم هنرستان فنی آزادگان در یک بازی هیجان‌انگیز موفق شد با نتیجه نزدیک ۶ بر ۵، تیم هنرستان کشاورزی قدس را شکست دهد و جام قهرمانی را بالای سر ببرد. تیم هنرستان کشاورزی قدس نیز به مقام نایب‌قهرمانی دست یافت.

مراسم اختتامیه «جام مدرسه قهرمان» با حضور مسئولان شهرستانی از جمله معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری، امام جمعه، کارشناس تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش، مدیر آموزش و پرورش و رئیس اداره ورزش و جوانان بهاباد، رئیس هیأت دو و میدانی استان یزد و رئیس هیأت فوتبال شهرستان برگزار شد و طی آن جوایزی به تیم‌های برتر اهدا شد.

دست‌اندرکاران برگزاری این رویداد از همکاری نیروی انتظامی شهرستان در تأمین امنیت و همچنین خدمات ارزشمند جمعیت هلال‌احمر در زمینه امداد و ایمنی مسابقات قدردانی کردند.

در پایان مراسم، از دو مربی باتجربه و همچنین عوامل اجرایی و برنامه‌ریز مسابقات شامل آقایان علی ایمانی، هادی باقرزاده و محسن هوشمند که نقش محوری در شکوه این رویداد داشتند، تقدیر شد.

این مسابقات گامی مؤثر در جهت پرورش استعدادهای ورزشی شهرستان بهاباد محسوب می‌شود.