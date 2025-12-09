  1. استانها
مسابقات فوتسال «جام مدرسه قهرمان» در شهرستان بهاباد برگزار شد

یزد_مدیر آموزش و پرورش شهرستان بهاباد گفت: مسابقات فوتسال آموزشگاه‌های متوسطه دوم شهرستان بهاباد با عنوان «جام مدرسه قهرمان» با قهرمانی تیم فوتسال هنرستان فنی آزادگان به پایان رسید.

علیرضا تیموری در حاشیه برگزاری فینال مسابقات فوتسال «جام مدرسه قهرمان» در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این رقابت‌ها با هدف تقویت روحیه همکاری و توسعه فرهنگ ورزش میان دانش‌آموزان، طی دو هفته با همکاری هیأت فوتبال شهرستان برگزار شد.

وی بیان کرد: در این دوره نهایی از مسابقات، ۶ تیم از مدارس متوسطه دوم شامل شهید رفیعیان، هنرستان آزادگان و هنرستان قدس به رقابت پرداختند.

وی افزود: در دیدار فینال که در سالن ورزشی امام علی (ع) شهرستان برگزار شد، تیم هنرستان فنی آزادگان در یک بازی هیجان‌انگیز موفق شد با نتیجه نزدیک ۶ بر ۵، تیم هنرستان کشاورزی قدس را شکست دهد و جام قهرمانی را بالای سر ببرد. تیم هنرستان کشاورزی قدس نیز به مقام نایب‌قهرمانی دست یافت.

مراسم اختتامیه «جام مدرسه قهرمان» با حضور مسئولان شهرستانی از جمله معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری، امام جمعه، کارشناس تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش، مدیر آموزش و پرورش و رئیس اداره ورزش و جوانان بهاباد، رئیس هیأت دو و میدانی استان یزد و رئیس هیأت فوتبال شهرستان برگزار شد و طی آن جوایزی به تیم‌های برتر اهدا شد.

دست‌اندرکاران برگزاری این رویداد از همکاری نیروی انتظامی شهرستان در تأمین امنیت و همچنین خدمات ارزشمند جمعیت هلال‌احمر در زمینه امداد و ایمنی مسابقات قدردانی کردند.

در پایان مراسم، از دو مربی باتجربه و همچنین عوامل اجرایی و برنامه‌ریز مسابقات شامل آقایان علی ایمانی، هادی باقرزاده و محسن هوشمند که نقش محوری در شکوه این رویداد داشتند، تقدیر شد.

این مسابقات گامی مؤثر در جهت پرورش استعدادهای ورزشی شهرستان بهاباد محسوب می‌شود.

