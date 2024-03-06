پاداش قهرمانان فوتسال جام رمضان تهران مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر علیزاده رئیس دپارتمان فوتسال هیأت فوتبال استان تهران، درباره برگزاری رقابت‌های فوتسال جام رمضان (شهدای چوار) گفت: از زمان حضور سید میرشاد ماجدی به عنوان رئیس هیأت فوتبال استان تهران در از سر گیری دوباره این رقابت‌ها تاکید داشتند که بلافاصله کارگروه ویژه ای برای برگزاری این رقابت‌ها تشکیل شد. خوشبختانه با پیگیری‌هایی که انجام شد، این مسابقات بعد از ۱۲ سال توقف از سه شنبه ۱۵ اسفند ماه سال ۱۴۰۲ در سالن ورزشی پاس آغاز گردید.

علیزاده در ادامه صحبت‌های خود به این نکات اشاره کرد: ابتدا از ۱۵ تا ۲۵ اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بخشی از مسابقات برگزار خواهد شد. در ایام عید نوروز این مسابقات تعطیل خواهد شد، سپس از ۱۷ فروردین ماه سال ۱۴۰۳ بار دیگر این مسابقات ادامه خواهد یافت و انشا الله در عید فطر فینال جام رمضان برگزار خواهد شد. امیدواریم این مسابقات هرسال رونق بیشتری بگیرد و با کیفیت تر شود به این دلیل که فوتسال ایران مدیون فوتسال جام رمضان است.

رییس دپارتمان فوتسال هیأت فوتبال استان تهران درباره پاداشی که قرار است به تیم‌ها داده شود واینکه چه امتیازاتی برای تیم‌هایی که روی سکوها خواهند رفت، اختصاص داده می‌شود، این توضیحات را داد: برای تیم‌های اول تا سوم این رقابت‌ها به ترتیب ۱۰۰، ۷۰ و ۴۰ میلیون تومان پاداش درنظر گرفته شده است. تیم‌های اول و دوم به لیگ کشوری سال بعد معرفی خواهند شد. تیم‌های سوم و چهارم نیز در مسابقات لیگ برتر فوتسال تهران حضور خواهند یافت. این تصمیم در راستای انگیزه سازی برای شرکت کنندگان اتخاذ شده، ضمن اینکه ما به همه تیم‌ها البسه رایگان اهدا و سعی کردیم امکاناتی در شأن این رقابت‌ها را تأمین کنیم.

شایان ذکر است مسابقات جام رمضان (شهدای چوار) طبق زمانبندی از پیش اعلام شده از سه شنبه شب با برگزاری چهار مسابقه آغاز شد.

این مسابقات در سالن مجموعه ورزشی پاس، با استقبال خوب تماشاگران در شب اول به انجام رسید. حضور پرقدرت و با انگیزه تیم‌های گروه اول و دوم طی چهار بازی نخست این رقابت از نکات قابل توجه شب آغازین جام رمضان (َشهدای چوار) است که مورد توجه کارشناسان فنی این رقابت‌ها قرار گرفت.

نتایج بازی شب نخست به شرح ذیل می‌باشد:

پردیس ۴ _ بانک رفاه صفر

شمال شرق ۲ _ رباط کریم ۴

لوازم خانگی قرچک ۲_ پاس فراجا ۲

انصار شرق ۳ _ گروه مهندسی نظری صفر ‌