مقیمی: ۴ اکیپ گشت مشترک بازار شب یلدا در شفت فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان مقیمی صبح سه شنبه در گفتگو با رسانهها اظهار کرد: با توجه به افزایش تقاضای خرید در روزهای منتهی به شب یلدا، چهار اکیپ گشت مشترک از پانزدهم تا پایان آذرماه هر روز در سطح بازار حضور خواهند داشت.
وی با بیان اینکه این اکیپها متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و شبکه بهداشت هستند، افزود: این تیمها وظیفه دارند بازار را بهطور مستمر رصد کرده و با تخلفات احتمالی برخورد کنند.
مقیمی حضور محسوس بازرسان در سطح شهر را ضروری دانست و گفت: شهروندان باید بهصورت ملموس نظارت دستگاههای مسئول را مشاهده کنند تا اعتماد عمومی تقویت شود و زمینه آرامش در خریدهای شب یلدا فراهم آید.
فرماندار شفت با اشاره به عملکرد نظارتی از ابتدای سال جاری بیان کرد: تاکنون بیش از یکهزار و ۷۹۴ مورد بازرسی از واحدهای صنفی و صنعتی انجام شده که منجر به تشکیل ۱۳۹ پرونده تخلف و ارسال آن به تعزیرات حکومتی شده است؛ ارزش ریالی این پروندهها بیش از یک میلیارد تومان برآورد میشود.
وی همچنین از پلمب ۳۶ واحد صنفی به دلیل تخلفاتی نظیر عدم رعایت بهداشت، نداشتن پروانه کسب و تخطی از مقررات خبر داد و گفت: طی این مدت بیش از ۱۲۰ گشت مشترک با همکاری دستگاههای مختلف در سطح شهرستان انجام شده است.
مقیمی در پایان تأکید کرد: استمرار نظارتهای دقیق میتواند از افزایش بیرویه قیمتها جلوگیری کرده و شرایطی آرام و منظم برای خریدهای شب یلدا فراهم کند.
