به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسینپور صبح سهشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان آبانماه، بیش از ۵۱ هزار میلیارد ریال از محل مالیات بر ارزش افزوده میان شهرداریها و دهیاریها و روستاهای فاقد دهیاری استان توزیع شده است؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۴۴ درصدی را نشان میدهد.
وی با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده، مهمترین منبع درآمد پایدار مدیریتهای محلی محسوب میشود، افزود: این منابع، پشتوانه اصلی اجرای پروژههای عمرانی، توسعه شهری و بهبود خدمات عمومی در سراسر استان است.
مدیرکل امور مالیاتی استان بوشهر بیان کرد: در شهرستان بوشهر بیش از ۱۳ هزار میلیارد ریال، در شهرستان دشتستان بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد ریال، در شهرستان جم افزون بر ۳ هزار میلیارد ریال و در شهرستان گناوه بیش از ۴ هزار میلیارد ریال توزیع شد.
توسعه زیرساختها و افزایش سطح خدمات
وی افزود: در شهرستان عسلویه بیش از ۳ هزار میلیارد ریال، در شهرستان کنگان بیش از ۵ هزار میلیارد ریال، در شهرستان دیلم بیش از یک هزار میلیارد ریال، در شهرستان تنگستان بالغ بر ۳ هزار میلیارد ریال، در شهرستان دیر بیش از ۲ هزار میلیارد ریال و در شهرستان دشتی بیش از ۳ هزار میلیارد ریال توزیع شد.
حسینپور با تأکید بر اینکه توزیع این اعتبارات نقش مؤثری در توسعه زیرساختها و افزایش سطح خدمات شهری و روستایی دارد، افزود: شهرداریها و دهیاریها از این منابع برای اجرای طرحهای عمرانی، ساماندهی معابر، بهبود شبکه حملونقل، توسعه فضاهای خدماتی و فرهنگی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان استفاده میکنند.
وی خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی استان با رویکرد شفافسازی، تسهیل فرآیند وصول مالیات و حمایت از فعالان اقتصادی، در تلاش است تا زمینه افزایش درآمدهای پایدار استان را فراهم کرده و منابع قابل اتکاتری برای مدیریت شهری و روستایی ایجاد کند.
نظر شما