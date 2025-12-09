استقبال وزارت رفاه از بازنشستگی پیش از موعد بیماران هموفیلی

معصومه صادقزاده بروجنی مدیرعامل کانون هموفیلی ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مطالبه اصلی ما بازنشستگی پیش از موعد بیماران هموفیلی و سایر بیماران خاص است.
وی افزود: بیماران هموفیلی عملاً قادر نیستند مانند افراد سالم سنوات کامل خدمت را طی کنند و اصرار بر بیش از ۲۰ سال خدمت نه تنها غیرواقعبینانه است، بلکه برای دولت نیز هزینههای اضافی ایجاد میکند.
صادقزاده بروجنی، با اشاره به مشکلات مربوط به تشخیص ازکارافتادگی، اضافه کرد: طبق ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی، تشخیص ازکارافتادگی بر عهده کمیسیونهای پزشکی است که به دلیل ارثی بودن بیماریها اغلب درخواستها را رد میکنند؛ در حالیکه بسیاری از عوارض بیماران ناشی از سالها عدم دسترسی به داروهای لازم است.
وی درباره پاسخ رسمی وزارت رفاه توضیح داد: وزارت رفاه دو پیشنهاد را مطرح کرده است. پیشنهاد نخست، الحاق یک ماده واحده به قانون نحوه بازنشستگی پیش از موعد جانبازان و معلولین (مصوب ۱۳۶۹) است تا بیماران خاص نیز مشمول امتیازات این قانون شوند؛ در این مسیر بیماران میتوانند از ۶ سال سابقه ارفاقی بهرهمند شده و با احتساب آن شرایط بازنشستگی پیش از موعد را دریافت و ۲۶ روز حقوق بازنشستگی بگیرند.
صادقزاده بروجنی ادامه داد: پیشنهاد دوم وزارتخانه به اصلاح قانون ازکارافتادگی (ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی) اشاره دارد؛ اما در نامه وزارت رفاه تأکید شده که حتی در صورت اصلاح این قانون، شرط ۲۰ سال سابقه ممکن است پابرجا بماند، بنابراین وزارتخانه اصلاح قانون مصوب ۱۳۶۹ را راهکار ترجیحی و کمهزینهتر دانسته است؛ زیرا در صورت ارائه لایحه از سوی دولت، بار مالی و موانع قانونی متداول در پروسههای پارلمانی کاهش مییابد.
وی با عنوان این مطلب که تاکنون پاسخ قاطع و نهایی درباره رفع مشکل ازکارافتادگی بیماران از سوی سازمان تأمین اجتماعی دریافت نشده است، افزود: امیدواریم مسیر پیشنهادی وزارتخانه به سرعت پیگیری شود تا راهحل عادلانهای برای وضعیت بیماران هموفیلی و دیگر بیماران خاص فراهم آید.
