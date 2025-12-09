سمیه لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به الگوی نقشهها و عبور امواج با دامنه کوتاه تا پایان هفته در خراسان جنوبی شاهد افزایش ابر خواهیم بود.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: احتمال بارش باران در شمال غرب استان پیشبینی میشود.
لطفی با اشاره به اینکه در ۴۸ ساعت آینده دمای هوا در خراسان جنوبی افزایشی خواهد بود، گفت: در ۲۴ ساعت گذشته گرمترین نقطه استان دهسلم با ۲۶ درجه و سردترین نقطه خراسان جنوبی نیز سربیشه با منفی پنج درجه ثبت شده است.
وی یادآور شد: دمای هوای بیرجند در سردترین ساعت سه درجه و در گرمترین ساعت شبانه روز ۲۰ درجه بوده است.
