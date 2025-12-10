به گزارش خبرنگار مهر، جواد نخعی ظهر چهارشنبه در جلسه کمیته مدیریت مصرف انرژی استان اظهار کرد: بررسی دادههای هواشناسی نشان میدهد که از ابتدای سال زراعی، میانگین دمای خراسان جنوبی نسبت به دوره بلندمدت افزایش چشمگیری داشته است.
وی ادامه داد: بهگونهای که کمینه دما ۰.۵ درجه و بیشینه دما ۱.۹ درجه گرمتر شده و میانگین دمای ثبتشده به ۱۸.۲ درجه رسیده که ۱.۳ درجه بیش از حد نرمال است.
نخعی افزود: افزایش دما یکی از مهمترین عوامل کاهش بارشها به شمار میرود. در حالی که میانگین بارش نرمال کشور در این بازه زمانی ۴۴.۶ میلیمتر برآورد میشود، تاکنون فقط ۶.۶ میلیمتر بارش به ثبت رسیده است و برخی استانها حتی بارشی کمتر از یکدهم میلیمتر داشتهاند.
ورود سامانههای بارشی از چهارشنبه
مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی با اشاره به نقشههای پیشبینی، از فعالیت چندین سامانه بارشی طی روزهای آینده خبر داد و گفت: چهارشنبه بارشهای قابل توجهی در غرب و شمالغرب کشور رخ خواهد داد و میزان بارش در برخی نقاط به ۷۰ تا ۱۰۰ میلیمتر میرسد.
وی ادامه داد: پنجشنبه دامنه فعالیت سامانه بارشی به مرکز کشور گسترش مییابد و در جنوبغرب، شمال و شمالشرق کشور تقویت خواهد شد.
به گفته نخعی، جمعه نیز بارشهای خفیف ۲ تا ۳ میلیمتری در بخشهایی از شمالغرب خراسان جنوبی پیشبینی میشود.
وی با تشریح وضعیت روزهای آینده افزود: شنبه تقویت بارشها در سبزوار، غرب خراسان رضوی، گناباد، عشقآباد، طبس، سرایان، فردوس، قائنات و بیرجند، یکشنبه بارش در مناطق مرکزی و شرقی استان از جمله زیرکوه، درمیان، جنگل، مناطق شرقی و بخشهایی از جنوب نهبندان و دوشنبه تداوم بارش در خضری، قائنات، بیرجند و مناطق مرکزی متمایل به شمال و شمالشرق را شاهد خواهیم بود.
مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی تأکید کرد: این سامانهها تا دوشنبه فعال خواهند بود و اطلاعرسانیهای تکمیلی بهصورت مستمر در اختیار مردم و مسئولان قرار میگیرد.
نظر شما