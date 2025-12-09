کشف بیش از ۱۷ کیلو مواد مخدر از سه خانم در شهرستان خمیر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نصرت الله کریمی در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی کنجی شهرستان خمیر در ادامه طرح مقابله با قاچاق کالا، حین کنترل خودروهای عبوری محور خمیر به لارستان به سه خانم مسافرین یک دستگاه اتوبوس مسافربری مشکوک شده و بلافاصله وارد عمل شدند.

وی افزود: مأموران با همکاری تیم سپکا در بازرسی بدنی از متهمان جمعاً ۱۷ کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک که به طرز ماهرانه دور کمر خود جاساز کرده بودند، کشف کردند.

سرهنگ نصرت الله کریمی اظهار داشت: در این رابطه سه متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شدند.