  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۸:۲۰

کشف بیش از ۱۷ کیلو مواد مخدر از سه خانم در شهرستان خمیر

کشف بیش از ۱۷ کیلو مواد مخدر از سه خانم در شهرستان خمیر

بندرخمیر- فرمانده انتظامی شهرستان بندرخمیر گفت: با هوشیاری ماموران انتظامی شهرستان خمیر در بازرسی بدنی از سه خانم بیش از ۱۷ کیلو مواد مخدر تریاک کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نصرت الله کریمی در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی کنجی شهرستان خمیر در ادامه طرح مقابله با قاچاق کالا، حین کنترل خودروهای عبوری محور خمیر به لارستان به سه خانم مسافرین یک دستگاه اتوبوس مسافربری مشکوک شده و بلافاصله وارد عمل شدند.

وی افزود: مأموران با همکاری تیم سپکا در بازرسی بدنی از متهمان جمعاً ۱۷ کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک که به طرز ماهرانه دور کمر خود جاساز کرده بودند، کشف کردند.

سرهنگ نصرت الله کریمی اظهار داشت: در این رابطه سه متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شدند.

کد خبر 6682734

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها