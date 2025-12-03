  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۵

کامیون حامل ۴۰ کیلو مواد مخدر در بندرخمیر توقیف شد

کامیون حامل ۴۰ کیلو مواد مخدر در بندرخمیر توقیف شد

بندرخمیر- فرمانده انتظامی شهرستان خمیر گفت: با هوشیاری و تلاش ماموران انتظامی شهرستان خمیر در بازرسی از یک دستگاه کامیون کشنده تریلی ۴۰ کیلو تریاک کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نصرت الله کریمی فرمانده انتظامی شهرستان خمیر در تشریح این خبر بیان داشت: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی کنجی شهرستان خمیر در ادامه طرح مقابله با قاچاق کالا، روز گذشته حین کنترل خودروهای عبوری محور خمیر به لارستان به یک دستگاه کامیون تریلی کشنده مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی کامیون مورد نظر را متوقف و در بازرسی دقیق از آن ۴۰ کیلو تریاک که به طرز ماهرانه در خودرو جاساز شده بود، کشف کردند.

سرهنگ نصرت الله کریمی اظهار داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی و خودرو به پارکینگ انتقال گردید.

کد خبر 6676916

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها