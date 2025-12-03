کامیون حامل ۴۰ کیلو مواد مخدر در بندرخمیر توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نصرت الله کریمی فرمانده انتظامی شهرستان خمیر در تشریح این خبر بیان داشت: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی کنجی شهرستان خمیر در ادامه طرح مقابله با قاچاق کالا، روز گذشته حین کنترل خودروهای عبوری محور خمیر به لارستان به یک دستگاه کامیون تریلی کشنده مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی کامیون مورد نظر را متوقف و در بازرسی دقیق از آن ۴۰ کیلو تریاک که به طرز ماهرانه در خودرو جاساز شده بود، کشف کردند.

سرهنگ نصرت الله کریمی اظهار داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی و خودرو به پارکینگ انتقال گردید.