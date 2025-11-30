  1. استانها
  2. هرمزگان
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۳۵

البسه قاچاق در بندرخمیر کشف شد

البسه قاچاق در بندرخمیر کشف شد

بندرخمیر- فرمانده انتظامی شهرستان خمیر از کشف انواع البسه قاچاق به ارزش ۴ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نصرت الله کریمی اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان خمیر در ادامه طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روز گذشته حین کنترل خودروهای عبوری ایست بازرسی پهل به یک دستگاه خودرو وانت بار مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودروی مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن تعداد ۱۲۰ ثوب انواع البسه قاچاق کشف و ضبط کردند.

این مسئول انتظامی ارزش مالی محموله قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۴ میلیارد ریال عنوان نموده و اظهار داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خمیر با بیان اینکه مبارزه با قاچاق کالا اقدامی برای حفظ و استقرار امنیت اقتصادی کشور است، از عموم شهروندان خواست: در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه قاچاق کالا در سطح خرد و کلان و هرگونه اطلاعات و اخباری را در زمینه مسائل امنیتی و انتظامی به مرکز فوریت‌های ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.

کد خبر 6673202

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها