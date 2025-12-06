البسه های قاچاق وارد بازار خمیر نشد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نصرت الله کریمی بیان داشت: مأموران انتظامی پاسگاه پهل شهرستان خمیر در ادامه طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روز گذشته حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودرو سواری مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودروی مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن انواع البسه قاچاق کشف و ضبط کردند.

این مسئول انتظامی ارزش مالی محموله قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۳ میلیارد ریال عنوان نموده و اظهار داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خمیر با بیان این که مبارزه با قاچاق کالا اقدامی برای حفظ و استقرار امنیت اقتصادی کشور است، از عموم شهروندان خواست: در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه قاچاق کالا در سطح خرد و کلان و هرگونه اطلاعات و اخباری را در زمینه مسائل امنیتی و انتظامی به مرکز فوریت‌های ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.