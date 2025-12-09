محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح وضعیت جوی استان اظهار داشت: بر پایه تحلیل‌های صورت‌گرفته از نقشه‌های پیش‌یابی، آسمان قم در ساعات مختلف امروز سه‌شنبه غالباً ابری خواهد بود و غبار صبحگاهی نیز بخش‌هایی از استان را در بر می‌گیرد.

وی بیان کرد: در برخی مقاطع روز، وزش باد مورد انتظار است و احتمال وقوع بارش‌های پراکنده نیز وجود دارد؛ بارش‌هایی که در نقاط مرتفع می‌تواند به صورت باران خفیف و در ارتفاعات به شکل برف همراه با مه‌آلودگی بروز پیدا کند.

کارشناس هواشناسی قم با اشاره به وضعیت جوی روز چهارشنبه افزود: آسمان قم در این روز نیز چهره‌ای ابری خواهد داشت و بارش باران در سطح استان دور از انتظار نیست.

وی ادامه داد: در نواحی مرتفع، احتمال بارش برف همچنان پابرجاست و پیش‌بینی می‌شود در ساعات پایانی چهارشنبه از میزان ابرناکی کاسته شود.

ترابیان عنوان کرد: شرایط جوی روز پنج‌شنبه حکایت از آسمانی قسمتی ابری دارد و در مقاطعی از روز، افزایش حجم ابرها زمینه‌ساز بارش باران در سطح استان خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: الگوی بارشی در روز جمعه نیز ادامه می‌یابد، به‌گونه‌ای که آسمان به‌صورت نیمه‌ابری تا ابری پیش‌بینی می‌شود و در ارتفاعات استان احتمال وقوع بارش‌های پراکنده وجود دارد.

این کارشناس هواشناسی تأکید کرد: مجموعه این تغییرات بیانگر استمرار ناپایداری‌ها در نقاط مختلف استان است و لازم است شهروندان با توجه به احتمال مه‌آلودگی و بارش در مناطق مرتفع، تمهیدات لازم را مدنظر قرار دهند.