پنجره مهر؛ بارش شدید برف در مرز تمرچین ارومیه- با تداوم بارشها امروز سهشنبه، بارش شدید برف مرز تمرچین را سفیدپوش کرد.
