۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۹:۲۹

پنجره مهر؛

تصاویری از بارش باران در ارومیه و پیرانشهر

ارومیه- تداوم بارش‌ها در پیرانشهر و ارومیه، امروز سه‌شنبه موجب آبگرفتگی معابر شد.

