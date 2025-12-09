شناسایی راننده زانتیا با حرکت پرخطر روی ۳ چرخ در شیراز + فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پلیس راه، در پی انتشار فیلمی در فضای مجازی که نشان میداد یک دستگاه خودروی سواری زانتیا در محور کمربندی جنوبی شیراز با حرکت روی ۳ چرخ و انجام اقدامات پرخطر در حال تردد است، بررسی موضوع بهصورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
هرگونه حرکت وسیله نقلیه با نقص در لاستیک، سیستم ترمز، تعلیق و سایر تجهیزات ایمنی از نظر فنی، علمی و قانونی ممنوع است و حتی اگر خودرو امکان حرکت داشته باشد، چنین رفتاری کاملاً خطرآفرین بوده و جان راننده و سایر کاربران جاده را بهشدت تهدید میکند.
طبق قانون، رانندگی با وسیله نقلیهای که فاقد استانداردهای ایمنی باشد، تخلف محسوب میشود و پلیس اجازه ادامه حرکت به چنین خودروهایی را نمیدهد.
راننده شناسایی شده و برای رسیدگی قانونی به مرجع قضائی معرفی شد تا با برخورد بازدارنده، از تکرار اینگونه رفتارهای پرخطر جلوگیری شود.
پلیس راهور با هرگونه اقدام مخاطرهآمیز که امنیت کاربران جاده را به خطر بیندازد، برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد.
