جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع یک تصادف زنجیره‌ای بامداد امروز در بزرگراه امام علی (ع) خبر داد و گفت: این حادثه ساعت ۴:۴۹ بامداد در مسیر شمال به جنوب این بزرگراه و روی پل مشیری به سامانه آتش‌نشانی اعلام شد.

ملکی اظهار کرد: دو ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند و آتش‌نشانان با وجود ترافیک سنگین ایجادشده، ظرف ۵ دقیقه از دو مسیر مختلف به محل رسیدند. عوامل راهور و اورژانس نیز هم‌زمان در محل حضور داشتند.

به گفته سخنگوی آتش‌نشانی، بررسی‌های اولیه نشان داد که به علت نشت گازوئیل از یک خودروی عبوری، بخشی از معبر لغزنده شده و حدود ۱۵ تا ۱۶ دستگاه خودروی سبک و سنگین، از جمله یک تانکر ۳۰ هزار لیتری خالی از گازوئیل، دچار حادثه شده‌اند.

ملکی تأکید کرد: هیچ‌یک از خودروها واژگون نشده یا دچار آتش‌سوزی نبودند و رانندگان تنها به‌دلیل لغزندگی مسیر کنترل خودرو را از دست داده و با یکدیگر برخورد کرده بودند.

وی افزود: در زمان حضور آتش‌نشانان موردی از مصدومیت مشاهده نشد، اما احتمال می‌رود برخی خودروهایی که محل را ترک کرده‌اند، پیش‌تر دچار خسارت یا مصدومیت شده باشند که اطلاع‌رسانی دقیق‌تر در این زمینه بر عهده اورژانس است.

ملکی گفت: آتش‌نشانان پس از ایمن‌سازی محل، با همکاری عوامل شهرداری منطقه اقدام به پاکسازی و ریختن خاک روی سطح لغزنده کردند و سپس با کمک پلیس راهور، معبر بازگشایی شد. عملیات در ساعت ۵:۰۵ بامداد به پایان رسید.

وی با اشاره به وقوع چنین حوادثی، به‌ویژه در ساعات میانی شب، تأکید کرد: نشت ناخواسته گازوئیل از برخی خودروها و تانکرها یکی از عوامل اصلی لغزندگی معابر است. رانندگان در مواجهه با چنین شرایطی باید خونسردی خود را حفظ کنند، از ترمز و تغییر مسیر ناگهانی پرهیز کنند و با احتیاط از بخش‌هایی که آلودگی کمتری دارد عبور کنند.

ملکی همچنین توصیه کرد: در صورت مشاهده چنین مواردی، موضوع فوراً به عوامل شهری اطلاع داده شود تا برای پاکسازی معبر اقدام لازم انجام گیرد.