به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، لئوناردو دیکاپریو در مصاحبهای با مجله تایم، تردید خود را درباره تسلط هوش مصنوعی بر هالیوود بیان کرد.
در حالی که مجله تایم این بازیگر برنده اسکار را به عنوان چهره سال خود انتخاب کرده، دیکاپریو از این واقعیت که افراد با استعداد و باتجربه ممکن است به دلیل هوش مصنوعی شغل خود را از دست بدهند، ابراز تاسف کرد.
دیکاپریو در این مورد گفت: هوش مصنوعی میتواند ابزاری برای پیشرفت یک فیلمساز جوان باشد تا کاری را انجام دهد که قبلاً هرگز ندیدهایم. اما من معتقدم چیزی که قرار است هنر محسوب شود، باید از خود انسان سرچشمه بگیرد، در غیر این صورت مثل آهنگهای ترکیبی می شود که کاملاً درخشان هستند و شما را یاد آثار چهرههای مشهور میاندازند و بعد از ۱۵ دقیقه در انبوهی از آشغالهای اینترنتی دیگر محو میشوند. این کارها با وجود درخششی که دارند، هیچ انسانیتی ندارند.
در هفتههای اخیر بسیاری از چهرههای هالیوودی علیه هوش مصنوعی موضع گرفتهاند. گییرمو دل تورو در جوایز گاتهام با گفتن لعنت بر هوش مصنوعی خبرساز شد. وی یک ماه پیش هم گفته بود ترجیح میدهد بمیرد تا اینکه مجبور به استفاده از هوش مصنوعی در فیلمهایش باشد.
دل تورو گفته بود: به هوش مصنوعی، به ویژه هوش مصنوعی مولد، علاقهای ندارم و هرگز علاقهای نخواهم داشت. اکنون ۶۱ ساله هستم و امیدوارم بتونم تا ابد نسبت به آن بیعلاقه بمانم ...
جیمز کامرون هم به تازگی گفته استفاده از هوش مصنوعی مولد را هنگام ساخت دنبالههای «آواتار» ممنوع کرده و در توضیح آن گفت: ما به بازیگران احترام میگذاریم و از آنها تجلیل میکنیم و آنها را با هیچ چیز دیگر جایگزین نمیکنیم.
در همین حال، اما تامپسون هم درباره هوش مصنوعی گفت: من با دست در یک دفترچه یادداشت مینویسم، یعنی با دست خط خودم، چون معتقدم بین مغز و دست ارتباطی وجود دارد. بنابراین برای من خیلی مهم است و بعد وقتی چیزی نوشتم، آن را در ورد قرار میدهم. به تازگی صفحه ورد از من میپرسد: میخواهید این را برای شما بازنویسی کنم؟ و من میگویم: نیازی ندارم چیزی را که نوشتهام بازنویسی کنی، میشود گورت را گم کنی؟! فقط گورت را گم کنی!
