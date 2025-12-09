به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، فردریش مرتس صدراعظم آلمان در یک گفتگوی تلویزیونی تاکید کرد: اگر خدمت داوطلبانه نتیجه بخش باشد خوشحال خواهم شد در غیر این صورت باید مسأله خدمت نظامی اجباری مجدداً را بررسی کنیم.

وی اضافه کرد: دولت آلمان در حال حاضر به دنبال جذب نیرو در ارتش از طریق روش‌های داوطلبانه است.

مجلس فدرال آلمان (بوندستاگ) هفته گذشته قانونی را برای بروز رسانی خدمت سربازی در این کشور تصویب کرد که همچنان بر خدمت داوطلبانه تاکید دارد اما ثبت نام نظامی را برای همه پسران ۱۸ ساله از طریق معاینه پزشکی اجباری الزامی می‌کند.

قانون خدمت اجباری در آلمان از سال ۲۰۱۱ متوقف شده اما در صورت کمبود نیروی نظامی مجدداً اعمال می‌شود.

آلمان بر اساس چشم انداز ناتو باید تعداد نیروهای ارتش خود را به ۴۶۰ هزار نفر افزایش دهد. این در حالی است که تعداد نیروهای کنونی ارتش این کشور به ۱۸۹ هزار نیروی فعال و ۴۹ هزار نیروی ذخیره می‌رسد.