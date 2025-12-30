  1. بین الملل
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۳۹

گسترش جرایم جنسی و استعمال مواد مخدر در ارتش آلمان

ارتش آلمان از توبیخ نیروهای وابسته به آن به دلیل ارتکاب جرایم جنسی، استعمال مواد مخدر و رفتارهای الگوبرداری شده از نازی‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ارتش آلمان اعلام کرد که تصمیمات توبیخی علیه تعدادی از نظامیان این کشور وابسته به هنگ چتربازان در پی اتهامات وارده مبنی بر جرایم جنسی، استعمال مواد مخدر و اقدامات افراطی اتخاذ کرده است.

بر اساس این گزارش، ارتش آلمان اضافه کرد که تحقیقات گسترده‌ای طی ماه‌های گذشته در خصوص این اتهامات انجام شده است. نیروهای زن ارتش آلمان شکایت‌های بسیاری در خصوص اذیت و آزارهای جنسی از سوی نظامیان مرد ارائه داده‌اند. همچنین گزارش شده که این افراد رفتارهای شبیه نازی‌ها را تقلید کرده‌اند.

در این گزارش تاکید شده است که ارتش آلمان برای ممانعت از تکرار این جرائم در آینده تلاش می‌کند.

