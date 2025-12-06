به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پولیتیکو، هزاران دانش‌آموز آلمانی، با ترک کلاس‌های درس در شهرهای مختلف این کشور علیه اصلاحات جدید دولت در زمینه خدمت نظام وظیفه دست به اعتراض زدند.

بر اساس این اصلاحات که روز جمعه در پارلمان فدرال (بوندستاگ) تصویب شد، تمام مردان ۱۸ ساله موظف خواهند بود پرسشنامه‌ای درباره میزان آمادگی جسمی و تمایل خود برای خدمت در ارتش پر کنند؛ در حالی که این پرسشنامه برای زنان همچنان داوطلبانه خواهد بود.

همچنین دولت تصمیم گرفته است معاینات پزشکی اجباری را برای متولدین ۲۰۰۸ به بعد از سر بگیرد. اگر ارتش نتواند از میان داوطلبان، نیروهای مورد نیاز را تأمین کند، بخشی از افراد معاینه‌شده پس از رأی‌گیری جداگانه در پارلمان می‌توانند به خدمت فراخوانده شوند.

اعتراضات به نظام خدمت اجباری درآلمان، در ۹۰ شهر و منطقه آلمان برگزار شد.

بوریس پیستوریوس وزیر دفاع آلمان، روز پنجشنبه در پیامی ویدئویی خطاب به دانش‌آموزان گفت: دموکراسی و دولت نمی‌توانند از خود دفاع کنند؛ مردم باید این کار را انجام دهند.

دولت آلمان در چارچوب تعهدات خود به ناتو و با توجه به افزایش تهدید روسیه، قصد دارد شمار نیروهای فعال ارتش را از ۱۸۰ هزار نفر به ۲۶۰ هزار و نیروهای ذخیره را از ۵۵ هزار به ۲۰۰ هزار نفر افزایش دهد.

احزاب حاکم آلمان، ماه‌ها درباره این اصلاحات مذاکره کرده و در ماه نوامبر به توافق رسیده بودند.