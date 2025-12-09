به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی اخوان صباغ صبح امروز سه شنبه در نخستین جلسه ستاد نهضت ملی «زندگی با آیهها» در استان اظهار کرد: پویش زندگی با آیهها دیگر یک تئوری یا طرح فرهنگی نیست؛ این حرکت یک تکلیف قرآنی است که مقام معظم رهبری بهصورت مستمر آن را پیگیری میکنند. امروز سازمان تبلیغات اسلامی به یک جریان بزرگ و فراگیر قرآنی در کشور تبدیل شده است.
وی افزود: این پویش باید از حالت مقطعی خارج و به یک برنامه دائمی سالانه تبدیل شود. در سال جاری، طرح از ماه مبارک رمضان فراتر رفته و به کل «فصل بندگی» از رجب تا عید فطر تعمیم یافته است. همه ظرفیتهای فرهنگی و رسانهای باید برای تحقق این مأموریت بسیج شوند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان با اشاره به هدفگذاری ملی پویش گفت: تلاش بر آن است که در سطح کشور ۲۰ میلیون نفر در پویش مشارکت کنند. سهم خوزستان جذب یکمیلیون و دویست هزار نفر تعیین شده است؛ مأموریتی سنگین اما افتخارآفرین که با مشارکت مردمی تحققپذیر است.
وی، زمان آغاز اجرای اصلی این طرح را از اول ماه رجب اعلام کرد و درباره گستره فعالیتها توضیح داد: این پویش تا پایان ماه مبارک رمضان و عید فطر با محوریت مساجد، هیئتها، فضای مجازی، رسانهها و تبلیغات محیطی ادامه خواهد یافت.
اخوان صباغ با اشاره به عملکرد سال گذشته بیان کرد: در سال گذشته، حدود ۱۲ میلیون نفر در سراسر کشور در این پویش مشارکت داشتند و خوزستان با عملکرد موفق خود، رتبه هفتم ملی را کسب کرد؛ تجربهای که نشان میدهد دستیابی به اهداف بزرگ، ممکن و انگیزهبخش است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت فرهنگی کشور گفت: امروز در معرض جنگ ترکیبی دشمن هستیم؛ جنگی که ابعاد فرهنگی، اعتقادی، اقتصادی و اجتماعی دارد. سازمان تبلیغات اسلامی نیز باید در تراز همین نبرد پیچیده، به یک سازمان هوشمند، چابک و اثرگذار تبدیل شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان افزود: مطابق تأکید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، دیوارکشیهای درونسازمانی باید شکسته شود؛ همکاری، همگرایی و مشارکت حداکثری همه نهادها ضرورت دارد تا از انحصارگرایی فاصله بگیریم. همچنین شیوههای تبلیغ دینی باید متناسب با پیشرفت فناوری و دگرگونی ذائقه مخاطبان بهروز شود.
وی با اشاره به فشردگی برنامههای سهماهه پایانی سال گفت: از ابتدای رجب تا پایان سال، بیش از ۲۰ عملیات تبلیغی بزرگ شامل اعتکاف، دهه فجر، نیمه شعبان، ماه مبارک رمضان و شبهای قدر در دستور کار است که نیاز به همت مضاعف دارد.
اخوان صباغ ضمن تأکید بر توکل بر خداوند و توسل به اهلبیت (ع) از معاونان و کارشناسان خواست با توان مضاعف برای تحقق نهضت ملی «زندگی با آیهها» در استان خوزستان تلاش کنند.
نظر شما