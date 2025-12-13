به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی اخوان صباغ عصر امروز شنبه در نشست مشترک شورای معاونین اداره‌کل تبلیغات اسلامی و صداوسیمای مرکز خوزستان با اشاره به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با مداحان کشور اظهار کرد: فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه کشور باید در حوزه فرهنگ آرایش جنگی بگیرد، اهمیت و ضرورت سازمان‌دهی جبهه فرهنگی کشور را آشکار می‌سازد.

وی با بیان اینکه مأموریت امروز مجموعه‌های فرهنگی و رسانه‌ای، هم‌افزایی در جهت شکل‌دهی به نهضت فرهنگی مؤمنانه است، افزود: برنامه‌ریزی و هم‌فکری برای اجرای عملیات مؤثر فرهنگی در سطح استان لازمه تحقق این آرایش جدید در میدان فرهنگ است و همکاری صداوسیما و تبلیغات اسلامی می‌تواند الگویی موفق در کشور باشد.

اخوان صباغ در ادامه به طرح «نهضت ملی زندگی با آیه‌ها» اشاره کرد و گفت: این طرح با هدف پیوند سبک زندگی ایرانی–اسلامی با مفاهیم قرآنی طراحی شده و در ماه‌های آینده با محوریت مساجد، هیئات و مراکز فرهنگی در سطح استان اجرا خواهد شد.

وی همچنین بر اهمیت برنامه‌های سه ماه پایانی سال تأکید کرد و افزود: مراسم اعتکاف ماه رمضان، سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و دیگر مناسبت‌های ملی و مذهبی باید با رویکردی هدفمند و تأثیرگذار برگزار شوند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان بیان کرد: هماهنگی‌های لازم برای نظارت بر اجرای مصوبات جلسه قبلی در دستور کار قرار دارد و سازوکارهای مشترک برای ارزیابی و پیگیری مصوبات مورد بررسی قرار گرفته است. استمرار این تعامل و تبادل نظرها موجب انسجام بیشتر جریان فرهنگی در استان خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: صداوسیما و سازمان تبلیغات اسلامی باید با همدلی و همکاری، ظرفیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی خود را در خدمت گسترش معارف اسلامی و پاسخگویی به نیازهای فکری جامعه قرار دهند. نتایج این جلسات باید در قالب اقدامات عملی و میدانی، منجر به تقویت روحیه انقلابی و فرهنگی مردم خوزستان شود.