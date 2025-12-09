برگزاری مراسم «حال خوب کودکان دارای معلولیت»

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته ملی افراد دارای معلولیت، مراسم ویژه «حال خوب کودکان دارای معلولیت» با هدف تقویت امید و نشاط اجتماعی، در ورزشگاه آزادی صبح امروز برگزار شد.
حمید صاحب، مدیرکل سلامت شهرداری تهران، در این مراسم ضمن خیرمقدم به مهمانان بر نقش شهرداری در ایجاد شرایط مناسب برای یک «زندگی متعالی انسانی» تأکید کرد.
وی با بیان اینکه «شهرداری خانه دوم شماست»، گفت فراهمسازی فضاهای مطلوب شهری تنها به امور فیزیکی مانند شهرسازی و خیابانسازی محدود نمیشود، بلکه شامل حوزههای فرهنگی و اجتماعی نیز هست.
وی اظهار داشت: حال خوب ساختنی است و وظیفه ما این است که شرایط مناسب را برای شکوفایی استعدادها فراهم کنیم. مناسبسازی باید بهگونهای باشد که حضور شاد و فعال شهروندان در فضاهای عمومی تقویت شود و دورهمیها و برنامههای اجتماعی و فرهنگی رونق بگیرد.
حمید صاحب در ادامه، با اشاره به فرارسیدن میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، این روز را به «مادران، بانوان گرامی و خانوادههای معظم شهدا» تبریک گفت.
وی همچنین هفته افراد دارای معلولیت (هشتم تا چهاردهم آذر) را گرامی داشت و از تلاشهای شهرداری تهران، بهویژه شهرداری مناطق ۲۱ و ۲۲ و همکاران ستاد شهرداری برای برگزاری برنامههای ویژه این هفته قدردانی کرد.
