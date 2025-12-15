به گزارش خبرنگار مهر، حمید صاحب، مدیرکل سلامت شهرداری تهران، پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با تأکید بر لزوم نگاهی فراگیر به موضوع «مناسب‌سازی» گفت: این مفهوم نباید تنها به تغییرات کالبدی محدود شود.

آقای صاحب که در مراسمی برای تجلیل از مادران دارای فرزند معلول ری سخن می‌گفت، افزود: مناسب‌سازی را نباید صرفاً به مسائل کالبدی محدود کرد، بلکه باید ابعاد فرهنگی و اجتماعی را نیز در نظر گرفت تا زندگی باکیفیتی برای همه شهروندان فراهم شود.

وی در این مراسم به «پویش ۳۶۰ درجه» با شعار «از خواستن تا توانستن» اشاره کرد و گفت: این پویش همه حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی را شامل می‌شود.

مدیرکل سلامت شهرداری تهران برگزاری بازی‌ها، رویدادهای محلی، دورهمی‌های منطقه‌ای و برنامه‌های تکریم مادران دارای معلولیت یا مادران دارای فرزند معلول را از جمله فعالیت‌های این پویش برشمرد.

آقای صاحب با اشاره به تأخیر در اجرای برخی برنامه‌ها به دلیل شرایط نامساعد جوی گفت: این برنامه‌ها به مناسبت هفته افراد دارای معلولیت طراحی شده بود.

به گفته وی، هدف اصلی این پویش «توانمندسازی افراد دارای معلولیت و حذف انزوا از زندگی آنان» است، تا بتوانند امور شخصی خود را به طور مستقل انجام دهند.

صاحب همچنین از فعالیت «کانون افراد دارای معلولیت» در سطح محلات، مناطق و شهر تهران خبر داد و گفت: این کانون‌ها مسئولیت اجرای امور فرهنگی، اجتماعی و حتی مناسب‌سازی کالبدی را بر عهده دارند.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۶۵ هزار نفر در مناطق ۲۲ گانه تهران تحت پوشش این برنامه‌ها قرار دارند و برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا این شبکه گسترده‌تر شود و خدمات بیشتری ارائه شود.