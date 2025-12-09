خبرگزاری مهر، گروه استانها - هما اکبری: «کوچهوَر» تنها یک اثر سینمایی نیست؛ بازخوانی گنجینهای از فرهنگ ایثار است که در دل تاریخ این سرزمین ریشه دارد. هنری که در این مستند به کار گرفته شده، پاسخی است به دعوتی الهامبخش؛ از یک سو ندای روحانی امام راحل و از سوی دیگر، درخواست ناگفته شهدا برای روایت حماسهشان.
این پرسش که چگونه پیام انقلاب در روستایی دورافتاده و کوهستانی به گوش شش جوان رسید و آنان را به میدان حماسه کشاند، محور اصلی این مستند داستانی است؛ اثری که به همت مرکز آفرینشهای فرهنگی و هنری بسیج گیلان تولید شده است.
نفوذ کلام امام (ره) از دل روستا تا قاب مستند
سرهنگ محمد پوراسماعیلی، معاون فرهنگی سپاه قدس گیلان، نیز در این مراسم با اشاره به ظرفیت هنر در بازنمایی ارزشهای دفاع مقدس گفت: ساخت «کوچهوَر» یک تکلیف فرهنگی برای مرکز آفرینشهای هنر بسیج بود تا به فرموده رهبر معظم انقلاب، مفاهیم ایثار و شهادت با زبان هنر بازخوانی شود.
وی با بیان اینکه «این خود شهدا بودند که مسیر تولید این اثر را الهام کردند»، افزود: امروز بیش از گذشته نیازمند بازگویی فرهنگ ایثار هستیم و شهدا با روح الهامبخش خود ما را در این مسیر راهنمایی کردند.
پوراسماعیلی «کوچهوَر» را نماد نفوذ کلام امام خمینی (ره) دانست و تأکید کرد: باید اندیشید که چگونه در سختترین شرایط، پیام امام به دل جوانان نشست. این کلام از جنس روحانی بود و معجزهای در دلها رقم زد.
روایتی مردمی از دل مردم
معاون فرهنگی سپاه قدس گیلان اصالت این مستند را در مردمی بودن آن دانست و گفت: قوت «کوچهوَر» در ریشهداشتن در خاک و خاطره همان روستاست. این اثر نه یک روایت تحمیلی، بلکه پژواک صادقانه صداهایی است که سالها در کوچههای گولک جاری بوده و کمتر شنیده شده است.
پوراسماعیلی با اشاره به روند تولید مستند اظهار کرد: سهیلا زیرک، نویسنده و کارگردان، و سیدمحمدجواد جعفری، تهیهکننده اثر، این مستند را حاصل ماهها پژوهش میدانی و گفتوگو با پدران، مادران و اهالی روستا ساختهاند؛ روایتی که هر جمله آن بخشی از حافظه جمعی مردم دیلمان را احیا میکند.
وی افزود: ثبت گفتوگو با مادر ۱۰۸ ساله شهدا، با وجود دشواری فراوان، سندی زنده از استقامت و حافظه تاریخی ملتی است که ایثار را در سختترین شرایط به یادگار گذاشته است.
سرهنگ پوراسماعیلی با اشاره به برگزاری اکران خصوصی مستند «کوچهوَر» در روستای گولک با حضور مسئولان استانی و محلی و با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران گیلان، شهرداری دیلمان و سازمان حفظ آثار سپاه قدس گیلان گفت: اکران عمومی این مستند روز ۲۲ اسفند، همزمان با بزرگداشت روز شهدا، در مرکز استان گیلان انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه مرکز آفرینشهای فرهنگی و هنری بسیج گیلان پیش از این با نماهنگ ملی «بَلِهجان» مورد توجه قرار گرفته بود، افزود: این مرکز قصد دارد در سال ۱۴۰۵ با قدرت بیشتری وارد عرصه تولید فیلم کوتاه و سریال شود.
به گزارش مهر، مستند «کوچهوَر» تنها روایت یک کوچه شهیدپرور نیست؛ بازتابی است از اصالت فرهنگی و تاریخی مردمان این سرزمین. در این مستند، روایت مادر ۱۰۸ ساله و خاطرات پدران و اهالی روستا نشان میدهد که ایثار و ایمان میراثی زنده است؛ میراثی که اگر بازگو نشود، فراموشی جای آن را خواهد گرفت.
«کوچهوَر» یادآور این حقیقت است که هر کوچه، هر خانواده و هر خاطره میتواند چراغی برای نسلهای آینده باشد؛ چراغی که راه مقاومت و وفاداری به ندای امام خمینی (ره) را روشن نگاه میدارد.
یاد و نام شهیدان نصرت گنجی، مرتضی چابک، حجت حاجیزاده، حمید علینیا، رحمت آغیلی و مجید گنجی؛ جوانانی که با لبیک به ندای امام خمینی (ره)، راه ایثار را برگزیدند، گرامی باد.
نظر شما