به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید دامغانی ظهر دوشنبه در آئین رونمایی مستند «کوچهور» در دیلمان، با بیان اینکه کار ارزشمند در منطقهای خاص تولید شده است، اظهار کرد: گیلان در تاریخ اسلام پرچمدار بوده و خداوند به این منطقه برکت ویژهای داده است که حاصل این برکت تربیت انسانهای مؤمن و افتخارآفرین در طول تاریخ بوده است
فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به تولید مستند «کوچه ور» با پنج شهید افزود: مستند «کوچه ور» که در خصوص پنج رفیق که با هم همراه شدند تا شهادت، نشاندهنده تدین و عمق اعتقادی مردم آن منطقه است.
وی تصریح کرد: کوچهای کوچک با خانوادههای محدود، اما ظرفیت بزرگ با تربیت و رسد چنین انسانهای چنین برکت را خلق کرده است.
سردار دامغانی با اشاره به کلام شهید سلیمانی که تقوا و ایثار باطن را نورانی میکند، گفت: راه شهدا، منازل شهدا نور است؛ شهید منبع تولید و انتشار نور است، آن منزل، منزل شهداست، آن کوچه، کوچه شهداست.
وی با تاکید به اینکه باید پیوند خود را با شهدا دائمی و عمیق کنیم افزود: شهدا راه را پیدا کردند چون نور گرفتند و جهانبینیشان را تنظیم کردند.
کشور ایران نعمت اختصاصی چون ولایت فقیه دارد
فرمانده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه زندگی همه شهدا یک چیز مشترک دارد و آن پیاده کردن ایمان در عمل است، گفت: شهدا ایمانشان فقط در ذهن و گفتار نبود، بلکه تمام دستورات دینی را اجرا کردند.
وی با اشاره به نعمت ولایت فقیه گفت: ما داشتههای ارزشمند داریم چون نظام اسلامی داریم و نعمت ویژهتر اینکه زندگی ما در زیر سایه ولایت فقیه موجب اطمینان قلبی است.
سردار دامغانی تصریح کرد: در تمامی توطئهها و بحرانها، رهبری با تقوای درونی ملت و کشور را از بحران رهایی میدهد
وی با تاکید به شکر گذاری نعمت ولایت فقیه با توجه به اینکه اندیشکدهها و دولتهای استکباری اذعان دارند که رهبر انقلاب با یک سخنرانی برنامههای آنان را برهم میزند، گفت: آنان حتی فرمایشات رهبری را سریع ترجمه میکنند تا راهبردهای خود را با آن تنظیم کنند.
مستند «کوچهور» با عنوان فرعی «روایتی نهفته در دل یک کوچه»، روایتگر پنج شهید کوچهای در روستای گولک بخش دیلمان سیاهکل است؛ اثری که نشان میدهد چگونه یک کوچه کوچک میتواند به نماد ایمان، ایثار و افتخار تبدیل شود.
نظر شما