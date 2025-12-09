همدان در مسیر تبدیل شدن به مقصد اصلی گردشگری پاییزی ایران

حمید بادامینجات در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه همدان در دل تاریخ و طبیعت ایران جایگاه ویژهای دارد، اظهار کرد: شهر همدان با پیشینه تمدن هگمتانه و تنوع اقلیمی میتواند به عنوان مقصد گردشگری در فصل پاییز به کشور معرفی شود. جشن برگریزان هگمتانه امسال نشان داد که چگونه یک رویداد مردمی میتواند به حرکت ملی تبدیل شود.
بادامینجات افزود: سازمان فرهنگی، اجتماعی و هنری شهرداری همدان و واحد گردشگری آن با خلاقیت و برنامهریزی دقیق توانستند فضا را از یک برنامه کوچک محلی به رویدادی در سطح ملی ارتقا دهند؛ تلاشی که به تعبیر او نمونهای از خواستن و توانستن در مدیریت شهری است.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان ضمن تشکر از تمامی عوامل این برنامه گفت: عزم جمعی برگزارکنندگان و حضور گسترده مردم، برگریزان هگمتانه را به رویدادی اثرگذار تبدیل کرد که همزمان توانست آمیختگی هنر، طبیعت و فرهنگ ایرانی را به نمایش بگذارد.
عضو شورای اسلامی شهر همدان عنوان کرد: این رویداد چندساله اکنون به مرحله بلوغ رسیده است و انتظار میرود در سالهای آینده به عنوان جشنوارهای ملی با ثبت رسمی در تقویم گردشگری کشور تداوم یابد.
به گفته بادامینجات، برگریزان هگمتانه فقط یک جشن نیست، بلکه نماد پویایی شهر، بستر شادمانی جمعی و فرصتی برای معرفی میراث تاریخی و زیستبوم همدان به سراسر ایران است.
وی با اشاره به غنای فرهنگی و طبیعی جشن برگریزان افزود: در همدان، پاییز هزاررنگ در کوی و برزن، در پارکها و دامنههای الوند، تصویری تماشایی از زیباییهای این کهندیار رقم میزند. این پدیده میتواند خود به عنوان یک سوژه دیداری و گردشگری در سطح ملی مطرح شود و خاطرات ماندگاری برای گردشگران و خانوادههای همدانی بسازد.
بادامینجات خاطرنشان کرد: برگریزان هگمتانه حاصل تلاش صبورانه گروهی از کنشگران فرهنگی و اجتماعی است که طی سه تا چهار سال گذشته با پشتکار فراوان، این نهال را از یک ایده کوچک مردمی به درختی تناور با شاخسار ملی تبدیل کردند.
وی از خستگیناپذیری عوامل اجرایی، هنرمندان، نیروهای خدماتی و مدیران شهری در ایجاد این شور اجتماعی قدردانی کرد و اظهار امیدواری کرد در سالهای آینده شاهد شکوفایی و پربارتر شدن این برنامه باشیم.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان با اشاره به اهمیت گردشگری رویدادمحور گفت: در دنیا، بخش بزرگی از گردشگران برای حضور در جشنوارهها، رویدادهای فرهنگی و پدیدههای طبیعی برنامهریزی میکنند. همدان نیز میتواند با تمرکز بر چنین رویدادهایی، از موقعیت فصلی و طبیعی خود بهترین بهره را ببرد.
وی افزود: اگر تبلیغات مؤثر انجام شود، این جشن نهتنها گردشگران فصلی را به همدان میکشاند، بلکه میتواند مدت اقامت مسافران را افزایش دهد و به رونق اقتصاد شهری کمک شایانی کند.
بادامینجات تأکید کرد: پاییز هزاررنگ همدان و برگریزان هگمتانه باید در ذهن مردم ایران تداعیگر شادی، رنگ، طبیعت و فرهنگ غنی باشد؛ تصویری که همدان را از شهری صرفاً تاریخی به شهری پویا، فرهنگی و مقصدی برای گردشگری پاییزی تبدیل میکند.
عضو شورای اسلامی شهر همدان در پایان خاطرنشان کرد: شهرداری، شورای شهر، بخش خصوصی و فعالان فرهنگی اگر با برنامهریزی بلندمدت و یک نقشهراه مشترک پیش بروند، میتوانند همدان را در فصل پاییز به برند ملی گردشگری ایران تبدیل کنند.
