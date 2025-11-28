به گزارش خبرنگار مهر، سومین جشنواره برگریزان هگمتانه همراه با جشنواره ملی گردشگری، در روزهای پایانی هفته جاری، در بوستان مردم همدان برگزار شد و صحنهای تماشایی از همنوایی طبیعت و فرهنگ را در دل کهنشهر هگمتانه خلق کرد.
این جشنواره که به مدت سهروز از ۵ تا ۷ برگزار شد با هدف معرفی ظرفیتهای بینظیر گردشگری پاییزی استان و تزریق نشاط اجتماعی به جامعه محلی و میهمانان طراحی شده بود و توانست با استقبال کمنظیر شهروندان و گردشگران مواجه شود.
در این رویداد پاییزی اجرای برنامههای متنوع و جذابی از جمله ایستگاههای عکاسی در دل جنگلهای رنگارنگ بوستان، کارگاههای خلاقیت با محوریت برگهای پاییزی، اجرای زنده موسیقیهای اصیل ایرانی، غرفههای صنایع دستی و سوغات محلی، برنامههای ویژه کودکان و نوجوانان در دستور کار قرار گرفت
بوستان مردم در این سه روز، میزبان خانوادههایی بود که در فضایی سرشار از نشاط و زیبایی، ساعات خوشی را در آغوش طبیعت پاییزی سپری کردند و خاطراتی بهیادماندنی را ثبت کردند.
به نظر میرسد تداوم برگزاری چنین رویدادهایی میتواند همدان را به یکی از قطبهای اصلی گردشگری پاییزی در کشور تبدیل کند و نقش مؤثری در توسعه اقتصادی و فرهنگی منطقه ایفا نماید.
لازم به ذکر است حمید ملانوری شمسی استاندار همدان، سید مسعود حسینی شهردار همدان، حمزه امرایی معاون سیاسی امنیتی استانداری، سید مجتبی حسینی معاون امور اقتصادی استانداری، مجید درویشی فرماندار همدان و برخی مدیران اجرایی در برنامه جشن برگریزان پاییزی هگمتانه در پارک مردم شرکت کردند.
