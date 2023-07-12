تقویت گردشگری هدف تمام ارکان در استان همدان است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بادامینجات ظهر امروز در کمیسیون سرمایهگذاری، گردشگری و مالی شورا با موضوع برنامه تبلیغات این کمیسیون در راستای ثبت جهانی هگمتانه، اظهار کرد: انتظار داریم همدان را به سمت توسعه به ویژه در بحث گردشگری ببریم.
وی با تشکر از تلاشها و زحمات مجموعه شهرداری، سازمان میراث فرهنگی، عوامل و دستگاههای اجرایی و رسانهها در موضوع ثبت جهانی هگمتانه، گفت: ثبت جهانی یک موضوع ملی بوده و فرآیند کار در این راستا بسیار خوب، با سرعت و جدیت پیش میرود و جای نگرانی نیست.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری، گردشگری و مالی شورای شهر همدان بیان کرد: تمام عوامل در استان و به ویژه شهرداری و شورا یکی از برنامههای مهم و در اولویت خود را موضوع ثبت جهانی هگمتانه قرار دادهاند و اتفاقات خوبی نیز رخ داده است.
بادامینجات با بیان اینکه برای اولین بار تمام خیابانهای مهم در رینگ مرکزی شهر در دست جدارهسازی است، افزود: جدارهسازی در پیادهراه اکباتان آغاز شده و در پیادهراه بوعلی نیز همزمان دو پیمانکار در حال کار هستند و به زودی در میدان امام (ره) نیز این مهم آغاز و پازل تکمیل خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه پیادهراه بوعلی یکی از بهترین پیادهراههای کشور است، تصریح کرد: در ثبت جهانی، محور تعریف شده، رینگ گردشگری از آرامگاه بوعلی تا آرامگاه باباطاهر را به هم وصل میکند.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری، گردشگری و مالی شورای شهر همدان ادامه داد: در هر نقطه از همدان یک اثر تاریخی وجود دارد و این امر، ظرفیت بالایی برای تقویت صنعت گردشگری در این شهر و استان است.
بادامینجات با تأکید بر اینکه تمام اقدامات و اتفاقات انجام شده در راستای تقویت حوزه گردشگری در همدان است، خاطرنشان کرد: هر اتفاق مثبتی در شهر به کل استان تعمیم داده میشود و با آمدن گردشگر به همدان، سراسر استان از این موضوع بهرهمند خواهد شد.
وی به همدلی و همراهی بسیار خوب در بین دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی، کسبه، مردم و اصحاب رسانه در موضوع ثبت جهانی هگمتانه اشاره کرد و یادآور شد: اقناعسازی خوبی اتفاق افتاده است و در بحث جدارهسازی و ساماندهی بازار همراهی خوب کسبه را شاهد بودیم.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری، گردشگری و مالی شورای شهر همدان اظهار کرد: اکنون مطالبه مردم همدان به سمت توسعهای و آینده رفته است که این موضوع خوبی است.
بادامینجات در بحث تبلیغات محیطی به منظور معرفی هر چه بیشتر همدان و تقویت گردشگری نیز گفت: استفاده از ظرفیت رسانه ملی و سایر بسترهای این حوزه برای معرفی همدان ضروری است و بازخورد این امر را در گذشته و با تبلیغ علیصدر و جذب گردشگر بالا شاهد بودیم.
وی با اشاره به تأثیر منفی بحران کرونا بر حوزه گردشگری در دنیا و به تبع آن در ایران و همدان، بیان کرد: امروز از بحرانها عبور کردهایم و فصل آن فرارسیده در کنار ثبت جهانی هگمتانه، معرفی همدان را به طور مستمر و با برنامهریزی دقیق به منظور تقویت حوزه گردشگری داشته باشیم.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری، گردشگری و مالی شورای شهر همدان افزود: داشتههای همدان مربوط به داراییهای تاریخی، طبیعی و ظرفیتهای آن است و باید بتوانیم این داشتهها را به نحو مطلوب به جهان، ایران و حتی همدانیها معرفی کنیم.
بادامینجات تصریح کرد: معرفی جاذبههای تاریخی و طبیعی همدان نیازمند تهیه و تدوین بسته تبلیغاتی ترکیبی و قوی در بستر تبلیغات محیطی، تبلیغات در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی و صدا و سیما است.
وی با بیان اینکه هدف از برگزاری این جلسه ارائه پیشنهادها و پیشبینی اجرای کار تبلیغاتی قوی و مؤثر برای جذب گردشگر است، ادامه داد: امید است از برکات این جلسات توافقهای نهایی منجر به افزایش دو تا سه برابری آمار ورود گردشگران و ماندگاری آنها در استان شود.
همدان پتانسیلهای بسیاری برای جذب گردشگر دارد
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان نیز خواستار بررسیهای دقیقتر برای شناخت همدان شد و گفت: همدان پتانسیلهای بسیاری به لحاظ زیبایی، تاریخی و طبیعی برای جذب گردشگر دارد.
علیاکبر نظری تشکیل کارگروهی به منظور ارائه طرح جامع گردشگری همدان را ضروری دانست و بیان کرد: لازم است به این منظور استانداری نشستهای متوالی با حضور کارشناسان مجرب و برجسته داشته باشد.
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