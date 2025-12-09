سردار رضایی: بصیرت و ایمان جوانان سد محکمی در برابر توطئه دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمشید رضایی صبح سه شنبه در آئین گرامیداشت روز جوان، با بیان اینکه جوانان سرمایه اصلی نظام هستند، تأکید کرد: دشمنان با جنگ شناختی و عملیات روانی به‌دنبال ضربه‌زدن به نسل جوان‌اند اما بصیرت و ایمان آنان سد محکمی در برابر این توطئه‌هاست.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با تبریک میلاد حضرت زهرا (س) و روز جوان، یاد و نام شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس، مدافعان حرم، مدافعان سلامت، شهدای محور مقاومت و ۵۵۳۶ شهید استان کردستان را گرامی داشت و تاکید کرد که فرهنگ ایثار و شهادت باید به نسل‌های آینده منتقل شود.

سردار رضایی در ادامه، با قدردانی از حضور مسئولان ادارات، فرماندهان لشکری و مرزبانی و جوانان حاضر در مراسم، اظهار داشت: این اجتماع تنها برای تقدیر از جوانان نیست؛ بلکه ما آمده‌ایم تا از ایمان، اخلاص و روحیه مسئولیت‌پذیری شما درس بگیریم جوانانی که امروز به‌عنوان سرباز نمونه معرفی می‌شوند، نشان داده‌اند در آینده می‌توانند نقش‌آفرین اداره کشور باشند.

جوانان ستون اصلی قدرت و هدف جنگ شناختی دشمن

فرمانده سپاه کردستان با اشاره به اینکه مهم‌ترین مؤلفه قدرت هر کشور نیروی انسانی آن است، گفت: دشمنان انقلاب در ۴۶ سال گذشته وقتی در میدان جنگ و مواجهه مستقیم موفق نشدند، تلاش کردند با عملیات روانی و جنگ شناختی جوانان ما را تحت تأثیر قرار دهند. اما جوانان مؤمن و با بصیرت این سرزمین مسیر درست را برگزیده و پایدار مانده‌اند.

وی افزود: بیش از ۶۰ هزار سرباز جوان در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب جان خود را برای دفاع از کشور تقدیم کردند؛ هنر بزرگ آن‌ها این بود که در اوج جوانی و در بهترین سال‌های عمر، راه جهاد و شهادت را انتخاب کردند و امروز امنیت، عزت و اقتدار جمهوری اسلامی نتیجه همان فداکاری‌هاست.

سردار رضایی با تقدیر از سربازان نمونه استان تأکید کرد: جوانانی که با تقوا، مسئولیت‌پذیری و سلامت قدم در مسیر خدمت گذاشته‌اند، سرمایه‌های ارزشمند کشور هستند.

وی عنوان کرد: اینکه در ۱۸ و ۲۰ سالگی با احساس مسئولیت لباس مقدس سربازی را بر تن می‌کنید، خود بزرگ‌ترین افتخار است و ما به وجود تک‌تک شما می‌بالیم.

فرمانده سپاه استان در پایان با قدردانی از تلاش مجموعه اجرایی جشنواره حضرت علی‌اکبر (ع) و واحد نیروی انسانی سپاه کردستان، گفت: امیدواریم همه جوانان امروز ادامه‌دهنده راه شهدا باشند و با حفظ ایمان، تقوا و مسئولیت‌پذیری، آینده‌ای روشن برای میهن اسلامی رقم بزنند.