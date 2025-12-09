به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام طاها توکلی صبح سه شنبه در آئین گرامیداشت روز جوان با تبریک میلاد حضرت زهرا (س) بر جایگاه معنوی و تاریخی جوانان در شکل‌گیری و تداوم انقلاب اسلامی تأکید کرد.

وی با قدردانی از حضور مسئولان نظامی و اداری استان، اظهار کرد: جوانان و سربازان امروز میوه دل و امید آینده کشور هستند و ما برای بزرگداشت نام سرباز و برای پاسداشت معنای حقیقی خدمت در اینجا گرد آمده‌ایم تا از این مفاهیم بهره ببریم و مسیر مسئولیت‌پذیری را بهتر بشناسیم.

جوانی؛ سرمایه‌ای غیرقابل بازگشت

حجت‌الاسلام توکلی با اشاره به اهمیت دوران جوانی گفت: جوانی بهار عمر است و هرگز بازنمی‌گردد. باید قدر این فرصت را دانست و آن را با یادگیری، رشد و کسب مهارت سپری کرد و هر کس در جوانی بهره‌ای از دانش و تجربه نیندوزد، در آینده پایه مستحکمی برای پیشرفت نخواهد داشت.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه کردستان با بیان اینکه اساس انقلاب اسلامی بر ظرفیت جوانان بنا شده است، افزود: سربازان وظیفه امروز در واقع ادامه‌دهنده راه جوانانی هستند که در انقلاب، دفاع مقدس و سال‌های پس از آن فداکاری کردند و مسئولیت‌پذیری اجتماعی نخستین ویژگی جوان تراز انقلاب اسلامی است؛ همان خصلتی که در شخصیت حضرت علی‌اکبر (ع) و جوانان مؤمن جبهه‌های دفاع مقدس دیده می‌شود.

امید، معنویت و تلاش؛ سه رکن جوان انقلابی

حجت‌الاسلام توکلی ادامه داد: جوان مؤمن باید با امید و انگیزه زندگی کند و فراز و نشیب‌های زندگی همیشگی است اما محدودیت‌ها می‌توانند زمینه‌ساز رشد و تقویت شخصیت باشند و معنویت، اخلاق، صداقت، مهربانی و جوانمردی از ویژگی‌های مهم جوانی است که باید در سربازان امروز نیز جلوه‌گر باشد.

وی از مهارت‌آموزی به‌عنوان یکی از پایه‌های مهم دوران سربازی یاد کرد و گفت: سربازی نباید به بطالت بگذرد و این دوران یک فرصت بزرگ برای یادگیری مهارت‌هاست تا جوان پس از پایان خدمت، وارد جامعه و بازار کار شود و منشأ اثر باشد.

لزوم بصیرت و استقلال فکری در برابر جنگ شناختی دشمن

مسئول نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان با تأکید بر اینکه استقلال فکری و قدرت تحلیل از الزامات جوان امروز است، اظهار داشت: دشمن با جنگ شناختی، تحریف و شبهه‌پراکنی تلاش دارد جوانان را از مسیر اصلی منحرف کند و جوان بصیر کسی است که زمانه را بشناسد و در برابر هجمه‌ها دچار تردید نشود.

وی افزود: اگر امروز امنیت و اقتدار کشور پابرجاست به‌خاطر پایداری جوانانی است که همچون علی‌اکبر (ع) در سخت‌ترین میدان‌ها ایستادند و جوانان ما ثابت کرده‌اند اگر در کربلا بودند، در کنار امام حسین (ع) جان‌فشانی می‌کردند.

حجت‌الاسلام توکلی در پایان با تشکر از برگزارکنندگان مراسم و اهالی رسانه، گفت: امیدواریم جوانان عزیز با بهره‌گیری از فرصت جوانی و نگاه الهی به زندگی، مسیر تعالی را طی کنند و همچنان مدافع ارزش‌ها و امنیت کشور باقی بمانند.