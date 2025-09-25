سردار رضایی: شهدای کردستان نماد ایثار و غیرت در دفاع مقدس هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمشید رضایی پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم معنوی غبارروبی مزار شهدا که به مناسبت هفته دفاع مقدس در شهرستان سنندج برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، به اهمیت ایثار و فداکاری‌های مردم کردستان در دوران جنگ تحمیلی اشاره کرد.

وی با بیان اینکه استان کردستان با تقدیم بیش از ۵۵۰۰ شهید، از جمله ۵۶۶ شهیده زن، به عنوان پیشتاز در دفاع از کشور و انقلاب اسلامی شناخته می‌شود، افزود: شهدای کردستان نماد عزت، غیرت و ایثار این خطه هستند و جایی والاتر از تاریخ دفاع مقدس برای استان در نظر گرفته شده است.

سردار رضایی در ادامه گفت: انقلاب اسلامی ایران بزرگ‌ترین انقلاب تاریخ معاصر بود که با رهبری حضرت امام خمینی (ره) و با ایمان به وعده‌های الهی، توانست در برابر قدرت‌های جهانی بایستد.

وی یادآور شد: این پیروزی مرهون تلاش‌های بی‌وقفه مردمی بود که با دست خالی اما با دلی لبریز از ایمان، در برابر پیشرفته‌ترین تجهیزات دشمن ایستادگی کردند.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس در بخش دیگری از سخنان خود، به نقشه‌های پیچیده دشمنان انقلاب اسلامی در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: دشمنان با انواع جنگ‌های ترکیبی، شناختی و اقتصادی سعی کردند ملت ایران را به زانو درآورند اما با بصیرت مردم و هدایت‌های حکیمانه رهبر معظم انقلاب، این نقشه‌ها نقش بر آب شد.

وی تأکید کرد: فرهنگ ملت ایران، فرهنگ تسلیم و انفعال نیست، بلکه فرهنگی است که بر پایه ایستادگی، صبر و بصیرت استوار است و این فرهنگ ریشه در مکتب سیدالشهدا دارد و امروز نیز با اقتدار ادامه می‌یابد.

سردار رضایی همچنین اظهار کرد: مردم استان کردستان همواره پشتیبان انقلاب، رهبری و نظام اسلامی بوده‌اند و مسئولان باید با خدمت‌رسانی بی‌منت به مردم، پاسدار خون شهدا و آرمان‌های انقلاب باشند.