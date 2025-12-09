بازدید رئیس بنیاد مستضعفان ازدستاوردهای کارآفرینان بنیاد علوی در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه، حسین دهقان، به همراه استاندار کرمان و مدیر بانک سینا کشور از نمایشگاه دستاوردهای شبکه کارآفرینان بنیاد علوی در کرمان بازدید و از نزدیک در جریان توانمندی‌ها، نوآوری‌ها و همچنین مسائل و چالش‌های فعالان این حوزه قرار گرفتند.

این نمایشگاه در چارچوب چهار زنجیره مزیت دار استان کرمان شامل نخیلات، گیاهان دارویی، کشت گلخانه‌ای و مشاغل صنعتی برگزار شده و دستاوردهای متقاضیان حمایت‌شده توسط این بنیاد را به نمایش گذاشته است.

همچنین در حاشیه این نمایشگاه، جشنواره تولید بسته‌بندی خلاق با بهره‌گیری از هنرهای حصیربافی و سوزن‌دوزی توسط «آکادمی هدیه جاده ابریشم» برگزار شد.

هدف از برگزاری این جشنواره، ارائه محصولات نوآورانه و خلاقانه در زنجیره ارزش صنایع‌دستی و بسته‌بندی صنعتی عنوان شده است.

گفتنی است طرح‌های ارائه‌شده در این جشنواره با توجه به نیازهای بازار و با بهره‌گیری از هوش مصنوعی طراحی و توسط هنرمندان جنوب استان کرمان به مرحله اجرا درآمده‌اند.

