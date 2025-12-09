  1. استانها
  2. کرمان
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۱

بازدید رئیس بنیاد مستضعفان ازدستاوردهای کارآفرینان بنیاد علوی در کرمان

بازدید رئیس بنیاد مستضعفان ازدستاوردهای کارآفرینان بنیاد علوی در کرمان

کرمان- رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی از نمایشگاه دستاوردهای شبکه کارآفرینان بنیاد علوی در استان کرمان بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه، حسین دهقان، به همراه استاندار کرمان و مدیر بانک سینا کشور از نمایشگاه دستاوردهای شبکه کارآفرینان بنیاد علوی در کرمان بازدید و از نزدیک در جریان توانمندی‌ها، نوآوری‌ها و همچنین مسائل و چالش‌های فعالان این حوزه قرار گرفتند.

این نمایشگاه در چارچوب چهار زنجیره مزیت دار استان کرمان شامل نخیلات، گیاهان دارویی، کشت گلخانه‌ای و مشاغل صنعتی برگزار شده و دستاوردهای متقاضیان حمایت‌شده توسط این بنیاد را به نمایش گذاشته است.

همچنین در حاشیه این نمایشگاه، جشنواره تولید بسته‌بندی خلاق با بهره‌گیری از هنرهای حصیربافی و سوزن‌دوزی توسط «آکادمی هدیه جاده ابریشم» برگزار شد.

هدف از برگزاری این جشنواره، ارائه محصولات نوآورانه و خلاقانه در زنجیره ارزش صنایع‌دستی و بسته‌بندی صنعتی عنوان شده است.

گفتنی است طرح‌های ارائه‌شده در این جشنواره با توجه به نیازهای بازار و با بهره‌گیری از هوش مصنوعی طراحی و توسط هنرمندان جنوب استان کرمان به مرحله اجرا درآمده‌اند.

کد خبر 6682912

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها